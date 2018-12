Personeel nachtclub tikte stiekem extra nulletje in op betaalterminal: klanten voor 53.000 euro opgelicht

Tientallen klanten van een nachtclub in Benidorm, onder wie ook verschillende Belgen, zijn opgelicht. De hostessen tikten stiekem een extra nulletje in op de betaalterminal.

Voor ruim 53.000 euro werden klanten opgelicht. Maar het onderzoek is nog volop bezig, zodat het bedrag nog kan oplopen.

De club in de Calle Gerone is nog maar een paar maanden opnieuw open. Overgenomen door Poolse eigenaars die zelfs niet in Spanje wonen maar een gerant in de nachtclub hebben gezet.

Die vond al snel een handige manier om de inkomsten te doen stijgen. De drie schaars geklede hostesses die in de club werken, kregen de opdracht om bij het afrekenen stiekem een nulletje achter het te betalen bedrag te plaatsen. Aangezien het vrij donker is in de club en er enkel betaald kan worden met de betaalkaart, trapten de meeste klanten er blindelings in.

Het bedrog kwam meestal pas nadien uit. Maar de meeste klanten durfden niet naar de politie te stappen omdat ze dan moesten toegeven dat ze in de nachtclub waren geweest.

De gerant en drie hostessen zijn opgepakt.