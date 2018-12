Maaseikse Syriëstrijders en -ronselaars riskeren tot 10 jaar cel

Brussel / Maaseik - Het federaal parket heeft maandag celstraffen van 3 tot 10 jaar gevorderd tegen drie mannen die deel zouden hebben uitgemaakt van de zogenaamde Maaseikse filière van Syriëstrijders. Die zou mensen geronseld hebben voor de gewapende strijd in Syrië.

De Brusselse correctionele rechtbank veroordeelde in april negen verdachten tot celstraffen van 3 tot 10 jaar, en sprak drie mensen vrij. Twee verdachten gingen zelf in beroep tegen hun veroordeling en het federaal parket ging in beroep tegen één vrijspraak.

Sharia4Belgium

Het onderzoek naar de Maaseikse filière begon toen speurders van de federale gerechtelijke politie, die onderzoek voerden naar Sharia4Belgium, merkten dat een aantal mensen die opdoken in de entourage van Fouad Belkacem hen bekend voorkwamen. Het bleek te gaan om mensen die in de eerste helft van de jaren 2000 verdacht werden van lidmaatschap van de Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), de Marokkaanse terreurorganisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Casablanca, op 16 mei 2003, en de aanslagen in Madrid in maart 2004.

Nader onderzoek wees volgens het federaal parket uit dat er ook in Maaseik één en ander broeide. Khalid B. en Mohamed Z. zouden daar immers, onder meer vanuit een zelf opgerichte moskee in Neeroeteren, een aantal jonge moslims geradicaliseerd hebben en ertoe aangezet hebben om naar Syrië te trekken en zich daar aan te sluiten bij Islamitische Staat en andere jihadistische groepen. Minstens 15 mensen zouden zo naar Syrië vertrokken zijn. Khalid B. zou de hand gehad hebben in 14 vertrekken en Mohamed Z. in 12. B. probeerde zelf ook tot tweemaal toe naar Syrië te reizen maar dat mislukte.

Jong en oud

Niet alleen jongeren vertrokken onder B.’s invloed, ook oudere moslims zoals Abdelkader H. Die laatste was één van de mannen die opdook in het GICM-dossier. Volgens het federaal parket was de vijftiger kort voor zijn vertrek naar Syrië, in augustus 2013, voor 600 euro kampeermateriaal gaan kopen bij Decathlon en had hij vanuit Syrië contact gehouden met Khalid B. Ook een andere Syriëstrijder zou veelvuldig in contact gestaan hebben met Khalid B.

Khalid B. en Mohamed Z. werden door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 10 jaar cel, en zeven anderen verdachten kregen celstraffen van 3 tot 8 jaar. Drie verdachten, bij wie Bilal E.I., werden vrijgesproken en voor een laatste verdachte werd de strafvordering onontvankelijk verklaard.

Khalid B. en Mohamed Z. gingen in beroep tegen hun veroordeling terwijl het federaal parket in beroep ging tegen de vrijspraak van Bilal E.I. Die laatste werd afgelopen zomer in Marokko opgepakt, eveneens op verdenking van terrorisme, maar intussen opnieuw vrijgelaten. Maandag hoorde hij het federaal parket 3 jaar cel tegen hem vorderen, en 10 jaar cel tegen Khalid B. en Mohamed Z.

De verdediging komt volgende week maandag aan het woord.