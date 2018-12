Vijftien maanden cel voor man die dagelijks kinderporno uitwisselde

Brugge / Knokke-Heist - Een veertiger uit Knokke-Heist is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot 15 maanden effectieve gevangenisstraf voor bezit en verspreiding van kinderporno. Op zijn laptops werden duizenden foto’s en filmpjes aangetroffen. Het openbaar ministerie had twee jaar cel gevorderd.

Op 3 februari 2017 ontdekte de politie dat D.D. via het gesloten peer-to-peernetwerk GigaTribe kinderporno verspreidde. “Op zijn twee laptops werd een gigantische hoeveelheid van zeer verregaande kinderporno aangetroffen”, aldus procureur Yves Segaert-Vandenbussche. Het ging in totaal om ongeveer 1.500 foto’s en 2.000 filmpjes. De Heistenaar bekende dat hij in de zes maanden voor zijn arrestatie dagelijks kinderporno uitwisselde. In totaal zou hij al twee jaar actief geweest zijn.

De verdediging benadrukte dat D.D. de feiten onmiddellijk heeft bekend. Meester Koen Van Zandweghe legde uit dat zijn cliënt als kind zelf werd misbruikt. Een straf gekoppeld aan voorwaarden leek het meest aangewezen, maar dat was door het strafblad van de beklaagde niet mogelijk. D.D. werd in 1996 immers al eens tot vier jaar voorwaardelijk veroordeeld, waardoor hij nu geen uitstel meer kon krijgen. De verdediging vroeg om een milde bestraffing.

D.D. werd uiteindelijk veroordeeld tot 15 maanden effectieve celstraf en 800 euro boete. De man is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.