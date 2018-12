Premier roept kernkabinet bijeen voor spoedvergadering over VN-migratiepact

Het kernkabinet van de federale regering zit sinds maandag 15 uur bijeen in de Lambermont, de ambtswoning van premier Michel. De topministers buigen zich over het VN-migratiepact.

Het is uitkijken naar het voorstel dat premier Charles Michel op het kernkabinet zal voorleggen aan zijn coalitiepartners. Zoals bekend zijn MR, CD&V en Open VLD voorstander van het pact, maar heeft N-VA fundamentele problemen over de tekst. Na het partijbureau van N-VA maandagvoormiddag werd duidelijk dat er nog bijzonder weinig manoeuvreerruimte is voor Michel.

Alle partijvoorzitters benadrukten de voorbije uren en dagen dat ze de regering niet willen zien vallen, en dat ze naar de premier kijken om een oplossing te vinden. Michel zou op het kernkabinet een dergelijk voorstel voorleggen, maar waaruit dat dan precies bestaat, is bijzonder onduidelijk. De piste om een ‘interpretatieve nota’ toe te voegen aan het pact, werd vanmorgen immers ook van tafel geveegd door N-VA.

De enige uitweg lijkt nu om op 10 december niet naar Marrakech te gaan voor de ondertekening van het pact, maar zowel de MR van premier Michel als de Vlaamse coalitiepartners CD&V en Open VLD hebben herhaaldelijk gezegd dat dit zou leiden tot een onoverkomelijk gezichtsverlies voor ons land op het internationale forum. De komende uren zal dus moeten blijken of Michel toch nog een creatieve oplossing uit zijn hoed kan toveren, of dat de regering alsnog valt.

Foto: Photo News

Morgen staat er sowieso een parlementaire commissie op het programma waarin zes experts hun licht laten schijnen over het pact. Maar meer dan een schijnmanoeuvre om wat tijd te winnen voor de regering, lijkt dat niet te zijn. De specialisten werden immers aangesteld door de verschillende partijen en zullen wellicht allen hun eigen lezing van het pact naar voren brengen.

Hoe dan ook zal er nadien gestemd moeten worden over een resolutie die werd ingediend door oppositiepartij Groen. Die stelt voor om het pact goed te keuren in het parlement en biedt daarvoor een wisselmeerderheid aan. Maar keuren MR, Open VLD en CD&V het pact goed met behulp van de groenen en eventueel SP.A of PS, dan heeft N-VA heel duidelijk laten verstaan dat dit het einde betekent van de regering.

