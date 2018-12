Nederland-Engeland en Portugal-Zwitserland in halve finales Nations League

Portugal - Zwitserland en Nederland - Engeland zijn de affiches in de Final Four van de UEFA Nations League, die in juni plaatsvindt in Portugal. Dat is het resultaat van de loting van maandag in de Ierse hoofdstad Dublin.

De winnaars van de vier groepen in de A-divisie van de Nations League mogen deelnemen aan de Final Four van de nieuwe landencompetitie. Nederland hield wereldkampioen Frankrijk en Duitsland achter zich. Zwitserland eindigde voor België en IJsland. Europees kampioen Portugal toonde zich sterker dan Italië en Polen. Engeland tot slot haalde het voor Spanje en vicewereldkampioen Kroatië.

Portugal treft op 5 juni 2019 Zwitserland in het Estádio do Dragão van Porto, een dag later staat Nederland - Engeland op het programma in het Estádio D. Afonso Henriques in Guimaraes. De finale en de wedstrijd om de derde plaats gaan door op 9 juni.

De Rode Duivels wisten zich niet te plaatsen voor de Final Four na de 5-2 nederlaag van vorige maand in Zwitserland.