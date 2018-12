Beloftevolle voetballer (18) vriest dood na nacht stappen, onderzoek geopend: “We zijn in shock door deze tragedie”

Triest nieuws uit Rusland. De amper 18-jarige voetballer Alexey Lomakin heeft er het leven gelaten na een nachtje stappen. De belofte van Lokomotiv Moskou zou doodgevroren zijn.

Het was de moeder van de beloftevolle middenvelder die alarm sloeg toen haar zoon na een stapje in de wereld op 30 november niet thuis was gekomen. Lomakin was op pad met een vriend, Ivan, na enkele verplichte medische testen bij zijn club. Zijn telefoon zou op 2 december connectie gemaakt hebben, maar toen de moeder hem belde nam er een taxichauffeur op. Lomakin zou volgens hem zijn telefoon en rugzak laten liggen hebben in de taxi. De vriend in kwestie kon zich niet meer herinneren wat er zich die bewuste nacht heeft afgespeeld.

Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van de tragische dood van de speler van Lokomotiv Moskou, maar hij zou doodgevroren zijn. Lokomotiv bevestigde het overlijden van Lomakin via de clubkanalen.

“FC Lokomotiv moet triest melden dat zijn U21-speler Alexey Lomakin overleden is. Het onderzoek loopt momenteel. We zijn in shock door deze tragedie. FC Lokomotiv wil zijn diepste medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Alexey.”

Lomakin speelde dit seizoen 88 minuten in drie wedstrijden voor de U21 van Lokomotiv, en dat op amper 18-jarige leeftijd dus. Hij sloot zich in 2007 aan bij de Russische topclub uit Moskou.