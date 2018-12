Financieel expert: ”2019 wordt een konijnenmarkt op de beurzen”

Brussel - Vergeet beren en stieren op de financiële markten. 2019 zal een konijnenmarkt worden op de beurzen, zo voorspellen de economen van bank-verzekeraar KBC maandag. De beurs zal volgens Dirk Thiels van KBC schommelen in beide richtingen, maar finaal toch wat groeien

Beleggers verstaan onder een berenmarkt een markt met aanhoudende dalende koersen - naar de beweging van een beer die met zijn poten een prooi omlaag slaat. Een stierenmarkt is dan weer het tegenovergestelde, naar een stier die met z’n hoorns opwaarts beweegt.

Dirk Thiels, senior strategist bij KBC Asset Management, verwacht volgend jaar een derde, licht optimistisch, scenario, ergens in het midden. “Een konijnenmarkt, het konijn huppelt wat rond, maar gaat zelden heel ver in een bepaalde richting. Een markt die richtingloos is, maar wel behoorlijk volatiel.” De markten zullen alle richtingen uitgaan, maar nooit erg lang en ver. Na de nodige schommelingen verwacht Thiels toch nog groei. Een “konijn met hoorns” heet dat.

Van de obligatiemarkt verwacht KBC volgend jaar minder heil. Door een hogere rente en aantrekkende inflatie - vooral in de VS - zullen aandelen aantrekkelijker zijn voor de belegger. Hogere rentes verlagen immers de waarde van een obligatie.

Ook het spaarboekje - waarvan de opbrengst de kortetermijnrente volgt - zal niet meteen meer rendement opleverden. De Europese Centrale Bank wil tot zeker na de zomer van 2019 immers vasthouden aan de zeer lage rentetarieven en dus komt een renteverhoging er ten vroegste dan. “De rente moet al serieus stijgen vooraleer je een rentestijging krijgt te zien op het spaarboekje. Het spaarboekje zal voor heel wat jaren met lage rentes blijven”, zegt KBC-hoofdeconoom Jan Vanhove. Momenteel leveren vele spaarboekjes enkel het wettelijke minimum van in totaal 0,11 procent op, terwijl de depositorente op -0,4 procent staat. Banken moeten met andere woorden 40 basispunten betalen op overtollig geld dat ze bij de ECB stallen. Het verschil tussen beide, 51 basispunten, is al nodig vooraleer de rente op de spaarboekjes hoger zou gaan, denkt Vanhove. Anderzijds kunnen de woonleningen, die de langertermijnrente volgen, geleidelijk duurder worden voor wie een vaste rentevoet heeft, voor een variabele blijft het gelijk. “Maar het blijft wel een uitzonderlijk lage rente omgeving.”

Op macro-economisch vlak waarschuwt Vanhove naar 2019 toe voor de schuldgraad van de opkomende economieën. Die nadert het kookpunt, klinkt het. “We geloven niet in een alomvattende crisis bij de opkomende economieën, maar we geloven wel dat we er meer en meer ongevallen zullen zien.” De Chinese schulden zijn op de lange termijn een belangrijk risico voor de wereldeconomie, klinkt het. Ook Italië, meer bepaald de begrotingsplannen, zal op de radar blijven.

Tot slot is er nog België. Tom Simonts, senior financial economist, verwacht geen schuldproblemen voor de meeste Belgische genoteerde bedrijven, in tegendeel. “De Belgische bedrijven hebben een cashprobleem, geen schuldprobleem.” Hij verwacht dat de schuldgraad van de bedrijven zal dalen, tenzij ze overnames doen of meer uitkeren aan de aandeelhouders. Bedrijven met veel cash riskeren een overnamedoelwit te worden.