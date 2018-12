‘Zwarte Piet’ schiet man neer in Utrecht

De politie van Utrecht moest vanmiddag massaal uitrukken voor een schietincident waarbij een man gewond raakte. Zelfs per helikopter werd gezocht naar de als Zwarte Piet verklede dader.

De Nederlandse politie is met man en macht op zoek naar een man die maandagmiddag omstreeks 13 uur een andere man onder vuur nam in Utrecht. Het slachtoffer werd in de arm geschoten, maar kreeg snel de nodige zorgen.

De dader vluchtte meteen weg in een zwarte Volkswagen Transporter die later op de dag verlaten aangetroffen werd aan de kant van de weg. Van de dader was geen spoor. De politie deelt mee dat hij verkleed zou geweest zijn als Zwarte Piet op het moment van de schietpartij.