Terwijl politie alles op alles zet om relschoppers te vatten, roepen ‘gele hesjes’ nu al op tot nieuwe betoging in Brussel

Op sociale media wordt opgeroepen tot een nieuwe grote betoging van de ‘gele hesjes’ in Brussel. Dit keer wordt ook aan vrachtwagenchauffeurs en landbouwers met tractoren gevraagd om naar de hoofdstad te komen. De oproep verspreidt zich intussen ook in Frankrijk. De politie houdt het hart vast na de rellen van afgelopen vrijdag en heeft nu zelfs een taskforce opgericht om de amokmakers op te sporen.

De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene stelt een taskforce samen die de identiteit moet achterhalen van de relschoppers die vrijdag schade hebben aangericht in Brussel. Tijdens de ‘gele hesjes’-betoging sneuvelde heel wat straatmeubilair en werden ook twee politiewagens van de spoorwegpolitie en de hondensteundienst in brand gestoken met bengaals vuurwerk.

De politie deed na de rellen van afgelopen vrijdag al een oproep op sociale media om foto’s en videobeelden door te sturen naar de lokale recherche van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene. Nu is ook een taskforce opgericht die de beelden zal onderzoeken. In die taskforce zitten politiemensen van verschillende afdelingen zodat de kans groot is dat ze mensen zullen herkennen.

“We hebben die taskforce al eerder opgericht, na de onlusten van november 2017”, zegt politiewoordvoerder Ilse Van de keere. “En met succes. We hebben toen veel mensen kunnen identificeren. We hopen dat nu opnieuw te kunnen doen.”

Bij de betoging van vrijdag werden in totaal 82 mensen opgepakt, vijf van hen zijn gerechtelijk gearresteerd. Onder hen een minderjarige. Volgens het parket gaat het onder meer om een persoon die ervan verdacht wordt verboden wapens (scheermesjes) bij zich te hebben gehad, een andere die in het bezit was van verdovende middelen en één iemand die verdacht wordt van opzettelijke vernielingen.

Nieuwe mars op Brussel

De schade van de betoging van vrijdag is nog niet allemaal hersteld of de ‘gele hesjes’ roepen al op tot een nieuwe betoging in Brussel. Die zou plaatsvinden op ­zaterdag 8 december tussen 10 en 22 uur. Groepen uit Charleroi, Bergen, Luik, Namen en Doornik hebben al toegezegd.

De organisatoren hebben nog geen officiële aanvraag gedaan om te mogen betogen maar roepen op om zaterdag om 11 u. te verzamelen aan het Schumanplein, in de Europese wijk. Ze vragen dat wie naar Brussel komt, pas bij aankomst aan het Schumanplein zijn of haar gele hesje zou aantrekken. Om te verhinderen dat de politie manifestanten onderweg of in de treinstations zou tegenhouden en terugsturen.

Bij de politie van Brussel zegt men dat er nog geen officiële aanvraag is gedaan om te mogen betogen. “We volgen de toestand op de voet en proberen contact te leggen met de organisatoren, wat niet eenvoudig is”, zegt Ilse Van de keere.

Burgemeester Philippe Close van Brussel zegt bereid te zijn een manifestatie toe te laten komende zaterdag. “Maar dan enkel op voorwaarde dat er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden met de organisatoren. Want toestanden zoals vrijdag zullen we niet meer tolereren”, klinkt het.

Intussen wordt op sociale media ook door de Franse hesjes opgeroepen om naar Brussel af te zakken om te betogen.

Truckers en tractoren

De ‘gele hesjes’ roepen op sociale media ook vrachtwagenchauffeurs en landbouwers met tractoren op om zaterdag naar de hoofdstad te komen.

Vrachtwagenchauffeurs worden opgeroepen om te verzamelen op het parkeerterrein van het Total-benzinestation langs de E19 in Sint-Pieters-Leeuw. Van daar gaat het dan richting Naamse Poort. Afhankelijk van de opkomst dreigt een grote verkeerschaos in de stad. Want de truckers krijgen ook, althans dat hopen de organisatoren toch, steun van landbouwers met tractoren. Zij zouden om 10 uur verzamelen aan de Palmerstonlaan in Brussel en dan de stad in rijden.

Ook motorrijders worden opgeroepen om naar de hoofdstad te komen. Zij verzamelen aan de IKEA van Anderlecht.

Eén betoger nog in ziekenhuis

Bij de acties van de ‘gele hesjes’ in Brussel vielen vrijdag verschillende gewonden. Een vrouw uit het Luxemburgse Saint-Hubert ligt nog altijd in het ziekenhuis met een zwaar oogletsel nadat ze de straal van het waterkanon recht in het gezicht had gekregen.

Foto: Photo News

Delegatie ‘gele hesjes’ ontvangen door Paul Magnette

De burgemeester van Charleroi, Paul Magnette, heeft maandag een delegatie van de gele hesjes ontvangen in het stadhuis. De manifestanten waren met een tiental.

Tijdens het onderhoud spraken de manifestanten onder meer over het probleem van de koopkracht. Magnette benadrukte dat steden en gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor de belastingen op brandstoffen, maar dat ze wel maatregelen kunnen nemen om het budget van de gezinnen te ondersteunen.

In de regio van Charleroi zijn nog altijd acties aan de gang van de gele hesjes, onder meer in Courcelles. De manifestanten protesteren tegen de hoge brandstofprijzen.

