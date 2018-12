Club Brugge gebruikte dit seizoen al 28 spelers, en spant daarmee niet eens de kroon. Hoe komt dat?

Met Cyril Ngonge was de Jupiler Pro League dit weekend al toe aan de 398ste speler die dit seizoen minuten vergaarde. 28 spelers heeft landskampioen Club Brugge ondertussen al gebruikt, eentje minder dan leider Moeskroen, maar wel vijf meer dan KRC Genk, de ploeg die al het meest competitieve matchen heeft moeten afwerken. Hoe komt dat? Vijf voorbeelden uitgewerkt.

• Moeskroen: al jaren een duiventil

Moeskroen, dat is haast synoniem geworden voor spelerscircus. De Henegouwers slaagden er drie seizoenen terug zelfs in om in de reguliere competitie alleen al maar liefst ...