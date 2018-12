Hij is 19, kapitein, sust rumoerige fans en kan àlles: wie wint de strijd om het Nederlandse godenkind Matthijs de Ligt?

Ajax deed afgelopen weekend een gouden zaak in de Eredivisie. Leider PSV verloor voor het eerst punten (2-1 op Feyenoord) terwijl de Amsterdammers met 5-1 wonnen van ADO Den Haag. Mét een goal van Matthijs de Ligt. Het verschil is daardoor amper twee punten. Spannend!

De Ligt rukte in de 43ste minuut plots op vanuit zijn positie als centrale verdediger. Dat andere toptalent Frenkie de Jong vond zijn kapitein met een passje en de 19-jarige international haalde vervolgens verschroeiend uit. Doelman Robert Zwinkels had geen schijn van kans...

Het was het tweede doelpunt van De Ligt dit seizoen. Eerder scoorde hij op de openingsspeeldag tegen Heracles en tegen AZ gaf hij een assist. Ook in de kwalificaties voor de Champions League scoorde de verdediger, nota bene thuis tegen Standard. “Ik probeer mijn aandeel in aanvallend opzicht te hebben”, reageerde hij na afloop. “Dat is me vandaag gelukt. Doelpunten zijn het mooiste wat er is.”

Leider

Is er iets dat Matthijs de Ligt niet kan? Hij nam eind vorig seizoen de kapiteinsband van Ajax in handen en is dit seizoen de vaste nummer één op dat vlak. Nogmaals: op amper 19-jarige leeftijd. Maar toen fans van de Amsterdammers onder vuur kwamen te liggen voor de Europese wedstrijd op het veld van AEK Athene, bewees de Nederlander waarom hij die rol toebedeeld kreeg van coach Erik ten Hag.

De Ligt, toen nog in trainingsplunje, liep naar het uitvak en maande de supporters van zijn club aan om de kalmte te bewaren. Hij wees met zijn twee vingers naar zijn hoofd als teken van “denk na”.

Just think about being a 19yo who suddenly has to deal with a situation in which he rather wouldn't have come, but wherein he, right before kick off, has to confront/soothe lots of cornered people he doesn't know. It defines great leadership and characterizes Matthijs de Ligt. pic.twitter.com/0NtpLAPnUR — Sjors van Veen (@SjorsvVeen) 27 november 2018

Voorbeelden

De Ligt maakte in 1170 speelminuten bij Ajax nog maar vijf fouten dit seizoen. Zelf werd er al negen keer een fout op hem gemaakt, opvallend voor een verdediger. Ook zijn passingsucces van 92 procent is opmerkelijk, zeker dat van 87 procent op de helft van de tegenstander. En als hij begon te dribbelen, verloor hij nog geen enkele keer de bal. Tel daarbij zijn 64 gewonnen duels op een totaal van 108, en je hebt een klasbak die heel Europa wil.

“Als speler vind ik mezelf het meeste op Gerard Piqué lijken”, vertelde De Ligt onlangs aan ELF Voetbal. “Voetballend goed en verdedigend sta ik mijn mannetje, net als hij. Hij was net als ik in de jeugd middenvelder. Verder ben ik fan van Italiaanse slagers. Altijd al geweest. Chiellini, Cannavaro, Maldini, Baresi, Nesta... Het zijn stuk voor stuk verdedigers waarvoor je naar het stadion komt. En dat gebeurt niet vaak, dat mensen speciaal daarvoor komen. En er is Sergio Ramos. Hij straalt pure onoverwinnelijkheid uit. Natuurlijk maakt hij ook wel eens foutjes, maar iedereen doet dat wel eens. Hij compenseert dat dubbel en dwars door het team op sleeptouw te nemen.”

Foto: EPA-EFE

Transfer?

Ajax wrijft zich al in de handen. Het kan de tientallen miljoenen ruiken voor De Ligt, De Jong, Hakim Ziyech, David Neres, André Onana en andere toptalenten. Maar verkopen, dat is pas ten vroegste voor volgende zomer. “Dat er iemand bij gaat komen zou kunnen, maar we laten niemand vertrekken die wij niet willen laten vertrekken”, zei Edwin van der Sar zondag. “Want we zijn door in de Champions League en willen de achtste finales ook goed in kunnen gaan. We kunnen nog kijken naar de jongens die niet genoeg speeltijd krijgen, maar niemand van de kern zal vertrekken.”

De Ligt kan op interesse rekenen van heel wat topclubs. Vorige zomer bezocht hij de faciliteiten van Juventus, Manchester City is grote fan en hij wordt al maanden gelinkt aan Barcelona. De club van Lionel Messi zou de strijd om de 13-voudige international leiden en al contact hebben met manager Mino Raiola. “Ik hoop dat ze (De Ligt en De Jong, red.) voor Barça tekenen”, zei Ronald de Boer deze week nog. “Ajax speelt hetzelfde als Barcelona. En anders moeten ze voor het City van Pep Guardiola kiezen.”

Maar wil De Ligt zelf wel weg uit Amsterdam? Toen hem in oktober de vraag werd gesteld welke club het mooiste is, Manchester United of Barcelona, antwoordde hij zonder twijfelen: “Ajax”. Hij speelt dan ook al jaren bij Ajax, waar hij onder andere ploegmaat was van Justin Kluivert (nu Roma) en Donyell Malen (nu PSV). “Ik ben Matthijs, linkshalf”, zei De Ligt in een reportage uit 2012. Geen wonder dus dat de 19-jarige Nederlander zowat alles kan met een bal. Maar wie legt er 65 miljoen euro, de vraagprijs die genoemd zou worden, op tafel voor ‘de nieuwe Piqué’?