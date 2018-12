Bekende Antwerpse brasserie met vestigingen in Brussel en Gent legt boeken neer

Antwerpen - Brasserie Dock’s Antwerpen heeft de boeken neergelegd en is vanaf vandaag (maandag) gesloten. Dat meldt het Antwerpse visrestaurant op zijn Facebookpagina.

“Met spijt in het hart zijn we genoodzaakt om jullie favoriete brasserie vanaf vandaag te sluiten”, klinkt het. “Het was een genoegen om jullie te mogen verwelkomen en we willen dan ook iedereen graag bedanken voor het jarenlange vertrouwen. Jullie kunnen wel nog steeds terecht in onze vestigingen in Gent of in Brussel. Duizendmaal bedankt voor het jarenlange vertrouwen!”

De vestigingen in Gent en Brussel zijn Brasserie Pakhuis en La Quincaillerie.

Hoe het nu verder moet met het pand op de Jordaenskaai is onduidelijk.