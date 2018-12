Nigeriaanse president ontkent geruchten: “Neen, ik ben niet gekloond”

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari is nog levend en wel. Dat heeft hij zondag zelf verklaard tijdens een ontmoeting met landgenoten in Polen. Er doen al langer geruchten de ronde dat hij dood zou zijn en vervangen zou zijn door een lookalike. “Ik verzeker jullie dat dit de echte ik is”, verzekerde Buhari.

De president ging vorig jaar meerdere keren op ziekteverlof. Hij werd in Londen behandeld, maar maakte nooit bekend aan welke ziekte hij precies lijdt. Op sociale media gonsde het van de geruchten dat hij dood zou zijn gegaan en tijdens officiële bezoeken vervangen werd door een Soedanese man die als twee druppels water op hem leek of door een kloon.

“De geruchten zijn niet verrassend. Wanneer ik vorig jaar er tussen uit was voor een medische vakantie hoopten heel wat mensen dat ik dood was”, verklaarde Buhari zondag in een video op Twitter. Dat is hij dus niet en hij is ook niet meteen van plan het loodje te leggen. “Later deze maand vier ik mijn 76ste verjaardag. En ik blijf doorgaan.”

De president vertelde in Polen dat de geruchten ook zwaar wogen op vicepresident Yemi Osinbajo. Mensen belden hem op met de vraag of zij vicepresident mochten worden als Osinbajo zelf president werd. “Dat was erg gênant voor hem”, grapte Buhari.

In februari 2019 vinden in Nigeria presidentsverkiezingen plaats. Buhari hoopt zichzelf op te volgen.