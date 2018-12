Franse theaterregisseur Jean-Claude Arnault krijgt zwaardere straf in beroep

De Franse theaterregisseur Jean-Claude Arnault heeft voor de rechtbank in beroep in Stockholm een zwaardere straf gekregen dan in eerste aanleg. De man werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens de verkrachting van een vrouw.

De beschuldigingen tegen Arnault waren de aanleiding voor de zware crisis waarin de Zweedse Academie, die normaal gezien jaarlijks de Nobelprijs Literatuur uitreikt, sinds eind vorig jaar verwikkeld is. De Fransman is gehuwd met het Academielid Katarina Frostenson, en beiden waren tot voor kort grote namen in het Zweedse culturele milieu.

In eerste aanleg werd Arnault veroordeeld tot twee jaar cel. Hij hoopte in beroep vrijgesproken te worden voor twee verkrachtingen van dezelfde vrouw.

Het proces in beroep verliep achter gesloten deuren. Frostenson werd opgeroepen als getuige door Arnaults advocate. Bedoeling was dat zij het karakter van haar echtgenoot beschreef, om duidelijk te maken dat hij geen man is die vrouwen verkracht.

De Zweedse krant Dagens Nyheter publiceerde in november vorig jaar aantijgingen over seksueel wangedrag door Arnault. De krant liet daarvoor 18 vrouwen aan het woord. Naar aanleiding van dat nieuws opende de aanklager een onderzoek, maar die liet kort daarna verschillende klachten vallen vanwege, onder meer, een gebrek aan bewijs.

Het schandaal leidde tot het ontslag van verschillende leden van de Academie. Door die crisis werd beslist in 2018 geen Nobelprijs Literatuur uit te reiken.