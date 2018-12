Crisisvergadering VN-migratiepact afgelopen, regering niet gevallen. Jambon: “We werken verder aan een oplossing”

Brussel - Het kernkabinet over de impasse rond het VN-migratiepact is maandagmiddag rond 17.25 uur afgelopen. “We werken verder”, verklaarde N-VA-vicepremier Jan Jambon na afloop aan de Lambermont. De federale regering is dus niet gevallen, dinsdag wordt verder vergaderd.

De belangrijkste ministers van de federale regering zaten maandagmiddag sinds 15 uur samen op zoek naar een oplossing uit de impasse over de VN-tekst. Intussen is dat kernkabinet, na zo’n twee uur, afgelopen.

De algemene teneur is positief, zo blijkt na een reactie van vicepremier Jan Jambon (N-VA): “We werken aan een oplossing”, klonk het. Premier Charles Michel gaat overleg plegen met de fractieleiders van de meerderheidspartijen en met de ministers-presidenten, zo werd achteraf vernomen via zijn woordvoerder.

Foto: BELGAIMAGE

N-VA steunt niet

De federale regering staat onder hoogspanning door het VN-migratiepact. Die tekst moet volgende week worden aangenomen in Marrakech, maar N-VA noemt het pact “problematisch”. De partij vreest onder meer dat de bepalingen ondanks het niet-bindende karakter toch juridisch afdwingbaar zouden kunnen zijn.

“Een regering die naar Marrakech gaat, is een regering die wij niet steunen.” Partijvoorzitter Bart De Wever liet er – na afloop van het N-VA-partijbureau maandagochtend – geen twijfel over bestaan: het migratiepact is voor hen onverteerbaar. In een interpretatieve nota gelooft N-VA evenmin, want ook dat is volgens de partij “geen echte oplossing”.

Het grote risico volgens De Wever is dat het pact “illegale inwijking faciliteert”. Een bijkomende interpretatieve nota is volgens de N-VA-voorzitter ook “geen echte oplossing”. Toch wil de N-VA volgens De Wever niet dat de regering valt. Volgens hem moet verder gezocht worden naar oplossingen.

De andere meerderheidspartijen CD&V, Open Vld en MR zijn wél voorstander van het VN-pact. Vicepremiers Reynders (MR), De Croo (Open Vld) en Peeters (CD&V) lieten maandagmiddag voor de Kern alle drie nog verstaan dat de regering beter wel naar Marrakech gaat.

Oplossing?

Premier Michel, die zich in september voor de Verenigde Naties engageerde dat ons land het migratiepact zou ondertekenen, verklaarde maandag eerder dat de regering “het werk de komende uren en dagen zal voortzetten”. Zijn woordvoerder bevestigde intussen dat Michel verder overleg gaat plegen met de fractieleiders van de meerderheidspartijen en met de ministers-presidenten.

Ook vicepremier voor Open Vld Alexander De Croo bevestigde dat. Volgens de liberaal heeft premier Michel een voorstel op tafel gelegd “op basis van de tekst die Nederland en Denemarken gaan gebruiken om de global compact on migration goed te keuren”, en werkt de regering “op basis daarvan verder”. “We gaan morgen op basis van die tekst kijken welke de bezwaren zijn en dat allemaal in detail behandelen”, klonk het.

Of N-VA nu van mening verandert? Daar lijkt het voorlopig nog niet op. Wel is het naar verluidt mogelijk dat België zich wel degelijk zal onthouden bij een stemming over het VN-migratiepact in Marrakech op 10 december. Op het einde van deze week moet alleszins beslist worden of de delegatie van ons land naar Marokko vliegt of niet, het vertrek staat gepland op zondag.