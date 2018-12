Rusland lanceert succesvol nieuwe bemanning naar ruimtestation ISS

Brussel - Van op de basis Bajkonoer in Kazachstan heeft maandagmiddag een Russische Sojoez-draagraket een bemande Sojoez-capsule succesvol naar het Internationaal Ruimtestation ISS geslingerd, zo was rechtstreeks op NASA TV te volgen. Het was een opsteker na de mislukte lancering van een andere bemanning bijna twee maanden geleden. De Sojoez MS-11 koppelde zich maandagavond ook “met succes” aan het ISS, zo heeft het Russische ruimteagentschap Roscosmos laten weten.

Een Sojoez-FG vertrok precies zoals gepland om 12.31 uur Belgische tijd met als nuttige lading de Sojoez MS-11. De capsule bracht de Rus Oleg Kononenko, de Amerikaanse Anne McClain en de Canadees David Saint-Jacques naar het ISS. Ze kwam 8 minuten 45 seconden na de start vrij van de derde rakettrap.

Alle antennes en zonnepanelen klapten succesvol open.

Het welkomstcomité in het ISS bestond uit de Duitse gezagvoerder Alexander Gerst, de Rus Sergej Prokopjev en de Amerikaanse Serena Aunon-Chancellor. Zij keren in principe op 13 december met de Sojoez MS-09 naar de begane grond terug.

De nieuwkomers zullen 194 dagen in de spacemeccano blijven.

Het is de eerste bemande lancering sinds het op 11 oktober misging. Er deed zich toen een mankement in de Sojoez-FG voor, bij het afwerpen van de eerste trap. De meegevoerde Sojoez MS-10 kon door een veiligheidssysteem evenwel behouden landen in Kazachstan, de twee opvarenden bleven ongedeerd.

Sinds het in 2011 op stal zetten van de Amerikaanse spaceshuttle kan voorlopig enkel Rusland voor bemand transport naar en van het ISS zorgen.