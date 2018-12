Spits uit de Eredivisie wint weddenschap, maar krijgt merkwaardige prijs: "Dit is voor de rest van mijn leven"

In de Eredivisie was FC Groningen afgelopen weekend met 5-2 te sterk voor NAC Breda. Linksbuiten Mimoun Mahi scoorde twee keer voor de groen-witten, goed voor zijn derde en vierde doelpunt van het seizoen. En dat leverde hem een prijs op. Hij had namelijk een weddenschap afgesloten met een journalist van het lokale OOG Radio en TV. Voor zijn twee goals moest de Marokkaanse international geen bak bier betalen én kreeg hij een... broccoli cadeau. "Dit blijft de mooiste prijs, voor de rest van mijn leven", reageerde Mahi voor de camera.

Een broccoli voor twee doelpunten. @Holsappel lost zijn weddenschap met Mimoun Mahi in na de 5-2 overwinning van Groningen op NAC#groNAC #broccoligate ?????? pic.twitter.com/mAp8q4SqMT — OOG Radio en TV (@oogtv) 2 december 2018