Franse president Macron stelt bezoek aan Servië uit door “situatie in Frankrijk”

Door het aanhoudende protest van de “gele hesjes” trekt de Franse president Emmanuel Macron woensdag en donderdag niet op officieel bezoek naar Servië.

Zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vucic liet maandag weten dat Macron zijn bezoek “uitstelt vanwege de situatie” in Frankrijk. Het bezoek wordt met enkele weken uitgesteld.

Macron vroeg de Franse premier Edouard Philippe zondag, een dag na zwaar geweld door gele hesjes in de Franse hoofdstad, om een ontmoeting te beleggen met de partijleiders en vertegenwoordigers van de gele hesjes. Voor die ontmoeting is er nog geen datum bekend. Dit initiatief kadert, volgens het Élysée, in “de constante zorg om dialoog” van de uitvoerende macht.

