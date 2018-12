Hoe is het met Stefano Okaka? Ex-Anderlechtspits speelt nauwelijks, maar wordt wel gelinkt aan grote clubs

Stefano Okaka maakte één seizoen af en toe het mooie weer bij Anderlecht. In 2016 trok de bonkige Italiaan naar Watford, maar in de Premier League loopt het niet van een leien dakje. De spits mag (moet?) weg en er is behoorlijk wat interesse.

In zijn eerste seizoen in Engeland scoorde Okaka vier keer in twintig optredens, in zijn tweede nog maar één keer in zestien wedstrijden. Dit seizoen is de 29-jarige Italiaan spits op overschot. Hij zat tot nu toe slechts vier keer in de selectie van de Hornets, de club van Christian Kabasele, en speelde in totaal amper 38 minuten: 13 in de competitie en 25 in de League Cup.

Okaka mag dus uitkijken naar een nieuw avontuur maar ondanks zijn huidige status is de viervoudig Italiaans international nog steeds gewild op de transfermarkt. Als we Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio mogen geloven, hebben zowel Besiktas als AS Monaco interesse in de spits.

Besiktas, Europees tegenstander van KRC Genk, zou de dans leiden en al contact hebben opgenomen met Okaka’s manager Carlo Okaka. Vorig jaar stond de spits dicht bij een overgang naar Galatasaray, dus de Turkse interesse is niet nieuw. Maar ook Monaco is dus geïnteresseerd omdat trainer Thierry Henry Okaka persoonlijk zou kennen. Okaka en Tielemans herenigd?