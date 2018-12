David Attenborough fel voor mensheid op klimaatconferentie, Schwarzenegger spot met Trump: “Hij is gek”

De beroemde bioloog, televisiegezicht en ridder David Attenborough sprak maandag de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Polen toe. De documentairemaker had een duidelijk waarschuwing voor het aanwezige publiek en schetste een grimmig toekomstperspectief: “Als we nu niks doen, is de teloorgang van de samenleving en het uitsterven van de natuur onze toekomst.” Sir Attenborough is ook niet tevreden met het beleid van de Amerikaanse president Trump en vindt dat de Verenigde Staten “enorm veel risico neemt” door niets te doen. Arnold Schwarzenegger drukte zijn ongenoegen met zijn president net iets plastischer uit: “Hij is mesjogge.”

De 92-jarige sir David Attenborough is vooral bekend van talloze natuurdocumentaires waarin hij de natuurschatten van de aarde verkent. Tijdens zijn ontdekkingsreizen kreeg hij de kans om de wonderen van de wereld te aanschouwen, maar tot zijn spijt zijn er nu al veel van verdwenen. “Op de Zuidpool stond ik op een gletsjer”, klinkt het tijdens een interview met persagentschap Reuters. “Ik had geen idee dat die ooit zouden verdwijnen.” Nog geen tien jaar later keerde hij terug, maar de gletsjer was nergens meer te bespeuren, “door klimaatverandering”.

Attenborough weet ook dat alle mensen verantwoordelijk zijn voor de huidige toestand van de natuurlijke wereld. Hijzelf inbegrepen: “Ik had nooit kunnen denken dat sommige diersoorten zouden uitgeroeid worden. In de jaren vijftig ving ik dieren voor de Londense zoo, maar geen haar op mijn hoofd die er aan zou denken dat nu nog te doen.” De wereldberoemde bioloog vindt dat de meeste regeringen het probleem van klimaatverandering erkennen en hoopt dat de Verenigde Staten - en de houding president Trump - “om een of andere reden” zal bijdraaien.

Deadline

Trump zei echter vorige week nog dat hij “niet gelooft” in een rapport van zijn eigen regering, dat waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering. De VN-conferentie in het Poolse Katowice zal de komende twee weken pogen om het klimaatakkoord - dat in 2015 in Parijs tot stand kwam - nieuw leven in te blazen. De conferentie in Katowice wordt in de verf gezet als de “belangrijkste conferentie sinds Parijs”, omdat er nog slechts enkele weken zijn voor er moet beslist worden hoe de afspraak om de opwarming van de aarde te beperken, kan afgedwongen worden. Die deadline loopt op oudejaarsavond af.

Acteur, ex-gouverneur en fervente tegenstander van de Amerikaanse president, Arnold Schwarzenegger had geen waarschuwing voor Donald Trump, maar noemde de man “mesjogge” (Jiddisch voor ‘gek’, nvdr.) : “Onze leiders in Washington zijn een beetje achterlijk, maar het is verkeerd om te denken dat Amerika het klimaatakkoord van Parijs heeft laten vallen.”

Video: Ruptly

