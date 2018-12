Collega's reageren geschokt op overlijden jong horecakoppel: “Geen woorden voor”

Oostende / Nieuwpoort - De horecawereld is in rouw. Chef Tom Van den Broeck (25) en zijn vriendin Inga Salciute (36) zijn zondagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Mannekensvere. Het koppel nam afgelopen zomer brasserie De Pelikaan in Nieuwpoort over.

Wat er zondagavond precies fout is gelopen op de autosnelweg E40/A18 in Mannekensvere is niet duidelijk “Het voertuig kwam tegen een betonblok terecht, vloog de lucht in en belandde zo tegen een brugpijler. De precieze oorzaak van het ongeval blijft onduidelijk”, was de conclusie van de verkeersdeskundige van het parket.

Foto: Facebook

De gevolgen waren dramatisch. Tom Van den Broeck stierf ter plaatse. Zijn vriendin Inga Salciute zat gekneld in het wrak. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar ook de jonge vrouw overleefde de klap niet.

“Geen woorden voor”

Het jonge koppel was op weg naar Nieuwpoort, waar ze in augustus brasserie De Pelikaan hadden overgenomen. Tom, die zijn opleiding genoot in Ter Groene Poorte in Brugge, stond in de keuken. Inga, die ervaring had in de Huntsman Inn in Ierland, Ararat in Litouwen, en de Ostend Queen in Oostende, deed de zaal. Het was in de Ostend Queen in het Kursaal van Oostende dat het koppel elkaar leerde kennen. Tom startte er als souschef, maar groeide er vrij snel door. Hij was ook een tijd chef in Agua del Mar, de andere horecazaak in het Kursaal. Inga, die van Litouwse afkomst is en twee dochters heeft uit een eerdere relatie, startte als afwasser, maar werkte zich op tot chef-patissier.

“Het waren twee lieve, gedreven en talentvolle mensen. In de zomer van 2017 deed Tom nog onze trouw. Sindsdien zijn we vrienden geworden”, zegt Gwendoline Nys, adjunct-directeur van Kursaal Oostende. Afgelopen zomer kookte Tom opnieuw voor het koppel. “Als verrassing voor mijn man Jaan. Een laatste keer in een lege Ostend Queen, dat intussen overgenomen was. Er zijn geen woorden voor van wat er gebeurd is.”

Gastronomisch talent

Ondanks zijn jonge leeftijd had Tom al mooie referenties opgebouwd. Hij heeft onder andere in de keuken van Elckerlijc gewerkt. “Tom was een talent voor de gastronomie in België”, zegt zaakvoerder Peter De Clercq, bekend als wereldkampioen barbecue en van het Vier-programma Grillmasters. “Het was de school die ons destijds had opgebeld. Tom stond een beetje gekend als rebel, en ze zochten een geschikte stageplaats. Het klikte. We hebben Tom opgevangen, hij heeft hier zelfs een tijdje ingewoond. Tom was van inborst een heel goeie gast, maar zoals zoveel chefs had hij ook dat rebelse kantje. Maar we merkten meteen dat hij een groot talent was. Tom heeft hier uiteindelijk vijf jaar gewerkt. We zijn allen geschrokken door het nieuws”.

Toekomstplannen

Foto: dji

Inga Salciute werkte naast de Ostend Queen ook een tijd in Boulangerie Paul in de Adolf Buylstraat in Oostende. Ook daar reageert men geschokt. “Ze was een heel joviale, spontane vrouw met een heel warm hart. We kunnen het nog altijd niet geloven”, zegt een ex-collega.

Na het faillissement van de Ostend Queen en de Agua del Mar hadden chef Tom en Inga een droom om een eigen zaak te starten. In augustus namen ze brasserie De Pelikaan over in Nieuwpoort. “We zijn hier heel gastvrij ontvangen in een mooi kader door de nieuwe eigenaars. We gaan hier met plezier terugkomen”, was één van de positieve reacties sindsdien op Tripadvisor. Het koppel had nog veel toekomstplannen. Maar die werden zondagavond abrupt afgenomen.