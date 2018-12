“Meghan krijgt wat Meghan wil”: hoe de Hollywoodbruid van Harry de familierelaties in het Britse koningshuis onder hoogspanning zet

Het is het familiefeest bij uitstek, kerstavond. Dat Kate en William niet samen zouden vieren met Harry en Meghan was volgens de Britse tabloids dus hét bewijs dat er een serieus haar in de boter zit. Dat zagen ze blijkbaar ook in bij het Britse koningshuis, want gisteren meldde de Britse krant Daily Mail plots dat heel de familie toch kerstdag zal doorbrengen bij de Queen. Maar de stroom aan verhalen over geruzie laat zich niet stoppen.