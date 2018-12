Vlaamse regering verstrengt regels om voetbalmakelaar te kunnen worden: dit zijn de vier (strenge) maatregelen

Voetballers jonger dan 15 jaar mogen niet meer met een makelaar werken. Dat is één van de vier maatregelen waarmee Vlaams minister van Werk en Sport Philippe Muyters (N-VA, foto) het beroep van de sportmakelaars aan banden legt. “We willen vooral jongeren beschermen”, zegt Muyters. De maatregelen werden vorige vrijdag door de ministerraad goedgekeurd.

419 makelaars registreerden zich de voorbije drie jaar bij de Belgische voetbalbond. Dat zijn er meer dan er op dit ogenblik voetballers in eerste klasse rondlopen. Om de wildgroei van sportmakelaars aan banden te leggen, voerde de Vlaamse regering vier maatregelen in. Tegelijk wil ze verhinderen dat voetballers jonger dan vijftien jaar al als handelsvee benaderd worden. “We weten dat jeugdspelers en hun ouders vandaag al heel jong door makelaars benaderd worden”, zegt minister Muyters. “Door de grens te leggen op vijftien jaar, stellen we als Vlaamse regering klaar en duidelijk dat dit niet langer kan. Tot de leeftijd van achttien jaar mogen er ook geen vergoedingen worden betaald. Ik draag de sociale inspectie op actief toe te zien op het naleven van de nieuwe maatregelen.”

Muyters gaat makelaars die zakendoen in Vlaanderen ook verplichten om zich te registreren en een borgsom te betalen van 25.000 euro. “Op die manier wil ik tot de professionalisering van het beroep gaan. Ook buitenlandse makelaars die in Vlaanderen actief zijn, zullen zich aan onze regels moeten houden.”

De voetbalwereld reageert overwegend positief op de maatregelen. “We stelden inderdaad vast dat jeugdspelers steeds jonger benaderd werden door makelaars”, zegt Pascal De Maesschalck, hoofd jeugdopleiding van Club Brugge. “Steeds meer buitenlandse clubs zijn actief op zoek naar Belgisch talent en schakelen makelaars in. Bonafide makelaars zijn daardoor verplicht steeds jongere spelers vast te leggen, omdat ze hen anders riskeren te verliezen. Het is goed dat de wetgeving hier paal en perk aan stelt.”

Examen

Ook sportadvocaat Sébastien Ledure van Cresta, gespecialiseerd in begeleiding van minderjarige voetballers, juicht de nieuwe maatregelen toe. “Alleen heb ik vragen bij de drempel van 25.000 euro die makelaars moeten betalen. Als ook het Brusselse en het Waalse gewest zo’n drempel invoeren, spreek je algauw over 75.000 euro. Ga je daarmee de goede van de slechte makelaars scheiden? Het invoeren van een examen lijkt me een veel betere manier om het kaf van het koren te scheiden. De FIFA denkt op dit ogenblik na over de herinvoering van zo’n examen.”

Spelersmakelaars als Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, de spilfiguren in operatie Propere Handen, zullen niet worden afgeschrikt door een drempel van 25.000 euro. “Maar voor hen zijn deze maatregelen ook niet bedoeld”, zegt Muyters. “Om de wantoestanden rond makelaars aan te passen, moet iedereen zijn steentje bijdragen. Wij doen wat we kunnen, ik roep de KBVB en de Pro League op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij zijn perfect in staat om bijvoorbeeld een maximaal commissieloon voor makelaars vast te leggen.”