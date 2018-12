COMMENTAAR. Eden Hazard is nog geen Paul Van Himst

Eden Hazard achtste, Kevin De Bruyne negende en Thibaut Courtois veertiende. Zo finishten de Rode Duivels in de eindstand van de Gouden Bal, de meest presti­gieuze individuele voetbalprijs ter wereld. Na een jaar waarin België charmeerde op het WK en verschillende Rode Duivels schitterden voor hun clubs, hadden sommigen misschien op meer gehoopt. Hazard werd een schaduwfavoriet genoemd, Courtois verkozen tot beste doelman ter wereld. Maar sinds Lev Yashin in 1963 kon geen enkele doelman de meest begeerde trofee nog winnen. En ook Hazard slaagde er deze keer niet in de stemgerechtigden aan zijn kant te krijgen.