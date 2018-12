Hoe N-VA de bocht maakte richting Marrakech

Tot voor twee maanden leek er geen vuiltje aan de lucht: België zou het VN-migratiepact probleemloos ondertekenen. Het kabinet-Jambon beloofde zelfs om het “actief te promoten”. Maar gaandeweg zette N-VA een complete bocht in om de laatste te week te eindigen op een absolute njet.

• 27 september: Premier Charles Michel (MR) zegt tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat België het pact zal tekenen.

• 11 oktober: het kabinet-Jambon belooft het pact van Marrakech “actief te promoten” in het kader van een Europese vergadering.

• 14 oktober: Bij de gemeenteraadsverkiezingen verliest N-VA in heel wat gemeenten en steden kiezers. Die gaan in grote mate naar het Vlaams Belang.

• 31 oktober: Oostenrijk gaat het pact niet tekenen. Dat land onderhandelde nochtans in naam van de Europese Unie. Eerder was al bekend dat de VS, Australië en Hongarije wegblijven uit Marrakech

• Begin november: Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) is in de VS voor de midterms. Van daaruit verstuurt hij op 4 november een eerste tweet over het pact. “Zeer grondig bekijken is een goed idee”, schrijft hij bij de commotie rond “Marrakech” in Nederland.

• 9 november: het kernkabinet spreekt zich het eerst uit over het pact. “Er zijn nog juridische discussies”, zegt Francken.

• 13 november: De toon verhardt. De woordvoerster van Francken verklaart aan De Standaard: “Deze tekst tekenen we niet”.

• 16 november: Voor het eerst komt de mogelijkheid van de val van de regering ter sprake na snoeiharde commentaren van Alexander De Croo (Open VLD) en Kris Peeters (CD&V) over de houding van N-VA.

• 19 november: Het partijbureau van N-VA komt samen en besluit dat de tekst “zéér problematisch” is. Voorzitter Bart De Wever vlucht weg voor de camera’s.

• 22 november: N-VA-fractieleider Peter De Roover trekt van leer in het parlement. “Als de tekst toch niet bindend is, waarom gaan we dan naar een circus in Marrakech?”

• 28 november: Het parlement beslist dat er hoorzittingen met experts komen. Een dag later zet De Roover nogmaals de puntjes op de i. “Wie een wisselmeerderheid levert over migratiepact, trekt de stekker uit de regering.”