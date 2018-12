NMBS moet nog twee maanden langer wachten op nieuwe treinen, maar elke spooroverweg krijgt een adres

Infrabel gaat alle 1.500 spooroverwegen in ons land uitrusten met een noodbord met daarop straatnaam en gemeente, het nummer van de overweg en de belangrijkste noodnummers. “Bij incidenten gaat er nu soms veel kostbare tijd verloren, omdat mensen niet weten waar ze zich eigenlijk bevinden.”

De vele overwegen in ons land zorgen jaarlijks voor een resem incidenten. Ondanks extra ­veiligheidsmaatregelen en ­sensibiliseringscampagnes gebeurden vorig jaar 51 ongelukken, waarbij negen mensen om het leven kwamen, aldus ­cijfers van infra­structuur­beheerder Infrabel.

Om dat aantal naar beneden te krijgen, neemt Infrabel nu een opmerkelijk initiatief. Het gaat de meer dan 1.500 overwegen in ons land langs beide kanten uitrusten met grote identificatiestickers. Daarop staat het nummer van de overweg, de spoorweglijn, de juiste straatnaam en gemeente waar die zich bevindt én de belangrijkste noodnummers. Doel: kostbare tijd winnen bij ongevallen.

“Helaas gaat nu soms tijd verloren wanneer bijvoorbeeld een auto op de sporen stilvalt of wanneer een truck zijn lading verliest. Met alle gevolgen van dien voor de trein die nadien passeert”, legt Infrabel-woordvoerder Thomas ­Baeken uit. “Mensen ­weten niet altijd waar ze zich bevinden. Daardoor duurt het soms een tijd voor het aansnellende treinverkeer op dat spoor door ons nationale ­coördinatiecentrum tot stilstand kan worden gebracht.”

Minder vertragingen

De identificatiestickers met daarop het ‘adres’ van de overweg – die in de loop van volgend jaar worden aan­gebracht – moeten ervoor zorgen dat mensen snel aan de hulpdiensten kunnen laten weten waar ze zich bevinden, “waarna de hulpdiensten die informatie naar ons coördinatiecentrum kunnen doorbellen”.

“Het doel van de stickers is het aantal incidenten doen dalen, bijkomend leiden minder incidenten tot minder vertragingen op het spoorwegnet”, zegt Baeken.

De ­stickers komen langs ­beide kanten van de overweg onder het roodwitte andrieskruis te hangen.

