Elias Cobbaut had “een lichte blessure”, maar miste ondertussen al 19 matchen bij Anderlecht: wat liep er mis?

Anderlecht grossiert in geblesseerde spelers en Hein Vanhaezebrouck is dan ook scherp voor de medische staf. “Sommige blessures slepen wel héél erg lang aan”, zei hij. Daarbij verwees de coach vooral naar Elias Cobbaut (21). Wie is verantwoordelijk voor de complicaties bij zijn enkelblessure waardoor hij wellicht tot Nieuwjaar out is?

Anderlecht haalde Elias Cobbaut vorige zomer voor dik 3 miljoen weg bij KV Mechelen. Met de Belgische belofteninterna­tional pakte RSCA 100 procent van de punten – hij deed mee tegen Kortrijk (1-4), Oostende (5-2) en Charleroi (2-1). Op Mambourg blesseerde de verdediger zich echter aan de enkel, waardoor hij het veld moest verlaten. Die dag kreeg Cobbaut van RSCA-dokter Chris Goossens wel te horen “dat hij volgende week – in het slechtste geval over twee weken – weer zou spelen”. Onderzoek in het ziekenhuis wees echter snel uit dat de schade aan zijn enkel groter was dan verwacht. Een operatie was niet nodig, maar de ligamenten waren wel fel geraakt.

Brandwonde

De linksachter geloofde echter nog steeds dat hij snel weer op het veld zou staan. Het overmatige gebruik van ijs om de zwelling tegen te gaan, leidde echter tot een brandwonde op zijn enkel. Was het ziekenhuis toen in fout of was Cobbaut gewoon te gretig om te herstellen? Tot overmaat van ramp kwam er een ontsteking op die brandwonde. Ook daar is er discussie over hoe die ontsteking ontstaan is. Eén van de denkpistes is dat ze veroorzaakt werd door een sessie mesotherapie. Daarbij worden minieme doses medicatie ingespoten rond de pijnlijke wonde om sneller te herstellen. Maar of dat aan de basis lag?

Mentaal afgezien

Cobbaut zag alleszins af. Fysiek, maar ook mentaal heeft de linkspoot erg diep gezeten. Nu traint hij wel weer, maar als we mogen afgaan op wat Vanhaezebrouck zegt, is zijn rentree nog niet voor meteen. Cobbaut mist ritme en als de verdediger niet meer speelt voor Nieuwjaar, zal hij een halfjaar out geweest zijn. En dat terwijl iedereen oorspronkelijk op twee weken afwezigheid had gerekend.

De blessure van Cobbaut was binnen de medische staf één van de grote discussiepunten tussen dokter Chris Goossens en fysiotherapeut Jochen De Coene. Die laatste werkt – na zijn ontslag bij paars-wit – intussen voor concurrent Antwerp.