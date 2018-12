Piet den Boer in beeld als voorzitter KV Mechelen

KV Mechelen is volop aan het reorganiseren na de klap die operatie Propere Handen de club toebracht. Op impuls van hoofdaandeelhouder ­Dieter Penninckx neemt een directiecomité van vier man de dagelijkse leiding waar. De raad van bestuur, de elf overgebleven bestuurders van Malinwa, komt sinds het ­uitbreken van het schandaal elke dinsdag samen. Op termijn is er echter ook een nieuwe voorzitter nodig. Een van de ­kandidaten om de afgetreden Johan Timmermans op te volgen is clublegende Piet den Boer.

De Nederlander is onlangs gestopt als bankier bij ABN Amro en heeft naar eigen zeggen “zeeën van tijd.

Ik woon in Mechelen, heb een hart voor de club en ben beschikbaar”, beaamt Den Boer. “Ik heb ook al enkele gesprekken met de club gehad en er staan nog enkele gesprekken op de agenda.”

“Op dit ogenblik hebben we andere prioriteiten dan de keuze van de voorzitter”, zegt hoofdaandeelhouder Penninckx. “De voorzitter in onze nieuwe structuur moet ook een moderne voorzitter zijn. Geen président oude stempel die alles beslist. Piet den Boer is zeker een interessante kandidaat, maar er zijn er nog andere. Hoe dan ook zal er altijd een belangrijke rol voor Piet in onze club weggelegd zijn.”