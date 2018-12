CLUBNIEUWS. Anderlecht moet pak geld investeren in nieuw veld, slecht nieuws voor Antwerp

Tijdens de midweek is er tijd voor bekervoetbal, maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuw te rapen valt in de Jupiler Pro League. Integendeel: uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Deen moet Buffalo’s leren scoren uit corners en vrije trappen

Jess Thorup krijgt per direct met Johnny Mølby (49) een bijkomende assistent. De Deense coach, die als speler actief was bij onder meer Mönchengladbach, Nantes en KV Mechelen, was tot voor kort als T2 aan de slag bij Esbjerg en zal bij AA Gent onder meer instaan voor zowel de offensieve als defensieve standaardsituaties.

Er was een functie als assistent vacant sinds het ontslag van Bernd Thijs. (vdm, ssg)

ANDERLECHT. Wat met grasmat?

Anderlecht beslist volgende week of het een nieuwe grasmat laat leggen. Dat kost zo’n 100.000 euro, maar het kan bijna niet anders. Het veld is helemaal kapot.

Toch twijfelt het ­bestuur. Die 100.000 euro zal weggegooid geld zijn, want het probleem zit veel dieper. Anderlecht was één van de eerste ploegen in België die veldverwarming en een drainagesysteem installeerde. Dat is nu een tiental jaar oud en stilaan versleten. Het systeem voert niet genoeg water af, waardoor het overtollige water de graswortels doet rotten en de zoden loskomen. Om het probleem definitief te verhelpen, moet paars-wit investeren in een nieuw drainagesysteem en een nieuwe veldverwarming. Alleen is dat een investering van minstens 500.000 euro en is het een klus die niet snel geklaard is. Daarom kan dat pas volgende zomer.

Toch kan Marc Coucke bijna niet ­anders dan nu een nieuwe mat van 100.000 euro te laten aanleggen. Hij kan Anderlecht niet nog eens een halfjaar op dit veld laten spelen. (jug)

ANTWERP. Govea vier tot zes weken buiten strijd

Antwerp zag afgelopen weekend Govea en Arslanagic geblesseerd uitvallen. Govea is vier tot zes weken buiten strijd met een blessure aan de ligamenten van de knie. Hij zal dus ten vroegste tijdens de winterstage kunnen aansluiten. Arslanagic kampt met een enkelblessure, maar het is nog onduidelijk hoelang hij out zal zijn. Bolat trok gisteren ook naar het ziekenhuis. De doelman ondervond lichte hinder in de rechterlies, maar geraakt normaal gewoon fit voor de wedstrijd van zondag op het veld van Cercle. Mogelijk kan ook Sambou Yatabaré dan zijn wederoptreden maken. Zijn herstel verloopt voorspoedig en hij kan deze week bij de groep aanpikken. Bij Antwerp traint de 21-jarige Boris Rapaic mee met de beloften. Het is wachten tot zijn papierwerk in orde is alvorens hij een contract kan tekenen. De spits is een transfervrije speler nadat hij afgelopen zomer vertrok bij Fenerbahçe. Boris is de zoon van Milan Rapaic, de Kroaat die in de tijd van Luciano D’Onofrio nog drie jaar bij Standard speelde. (gegy, stdr)

CERCLE BRUGGE. Sinterklaas op bezoek

Er is nog geen duidelijkheid over de juiste aard van de blessure van Benjamin Lambot. In een duel liep hij op Charleroi een blessure aan de hamstrings op. Morgen komt Sinterklaas op bezoek bij Cercle. De jeugd, van de voetbalschool tot de U14, werd uitgenodigd en even na 14 uur komt de A-kern én technische staf langs. Elke speler ontvangt een geschenk en er is een signeersessie. Nadien zijn er wafels en chocolademelk voorzien. (kv)

CLUB BRUGGE. Vanaken evenaart nu al zijn seizoensrecord assists

Ook tegen Standard was Vanaken de grote man. Met twee assists zette hij zijn ploeg op weg naar een vlotte zege. Vanaken tekende tot nu toe al voor tien assists, waarmee hij zijn persoonlijk record op één seizoen nu al evenaart. De Club Brugge Foundation werd beloond met het Pro League+ Club label. Het label wordt toegekend aan clubs die in 2018 een kwaliteitsvolle communitywerking hebben opgezet. (jve)

GENK. Jackers stopt strafschop bij beloften

De Genkse beloften speelden thuis 2-2 gelijk tegen Charleroi. Doelman Nordin Jackers maakte een gesmaakte rentree, hij stopte in blessuretijd nog een strafschop. RC Genk speelde met Jackers, Vandermeulen, Lathouwers (76’ Bahadir), Leyssens, Théate, Sierra, Lambrix, Nsimba (58’ Paesen), Reyners, Limbombe en Bertaccini (75’ Leveh). De doelpunten werden gemaakt door: 3’ Rodes 0-1, 5’ Reyners 1-1, 21’ Boulanger 1-2 en 30’ Sierra 2-2. (mg)

KV KORTRIJK-ZULTE WAREGEM. Match van het jaar voor KVK, “niet cruciaal” voor Essevee

De insteek van een wedstrijd kan nauwelijks meer verschillend zijn. KV Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe bekijkt de achtste finale tegen Zulte Waregem als de match van het jaar. “Een bekermatch tegen de grote rivaal, dan komt de motivatie vanzelf. Dat geldt ook in Waregem”, zei Vanderhaeghe.

Maar Francky Dury sprak andere taal na het 1-1-gelijkspel tegen KV Oostende van zaterdag. “Mijn club redden is belangrijker. De beker is niet primordiaal. Ik weet waar we staan. Ik moet ervoor zorgen dat mijn club in eerste klasse blijft.” Zijn spelers – met name Bossut en Heylen – pakken het bekeravontuur wel serieus. “We hebben nog iets recht te zetten nadat ze hier kwamen winnen in de heenronde”, klinkt het.

Ook Vanderhaeghe is op zijn hoede en gelooft niet veel van de uitspraken van Dury. “Zulte Waregem heeft 10 op 15 en heeft het evenwicht in de ploeg gevonden. Zij kunnen met een gerust hart naar hier afzakken.” (jcs, gco)

KV OOSTENDE. De Sutter speelt met beloften

Tom De Sutter speelde gisteren met de beloften van KVO tegen STVV. Het waren zijn eerste minuten sinds de aanvaller meetraint. Vanlerberghe trainde nog niet mee en is waarschijnlijk out voor Moeskroen. Hij sukkelt met een liesblessure. Fans die mee willen naar Moeskroen, kunnen dat aan een zeer democratische prijs. Tickets voor de bekermatch op Le Cannonier kosten vijf euro en zijn te verkrijgen aan de loketten op de dag van de wedstrijd zelf. (jve)

LOKEREN. De Ridder twijfelachtig voor dit weekend

Steve De Ridder blesseerde zich vrijdag in de Oost-Vlaamse derby tegen AA Gent aan de schouder.

De 31-jarige middenvelder onderging gisterenavond verder onderzoek. De bekermatch tegen KV Mechelen van morgenavond komt hoe dan ook te vroeg.

Hij is eveneens twijfelachtig voor de belangrijke match tegen Oostende van zaterdagavond. Aanvoerder Killian Overmeire verliet gisteren uit voorzorg de training. (whb)

STANDARD. Marin Roemeens voetballer van het jaar

Na de zware nederlaag tegen Club Brugge (3-0) volgde er ook goed nieuws voor Standard-speler Razvan Marin. De 22-jarige middenvelder werd gisteren verkozen tot Roemeens voetballer van het jaar. Marin treedt zo in de voetsporen van zijn mentor Gheorghe Hagi, die de prijs zeven keer won. (bfa)

STVV. Legear en Sekine blijven aan de kant

STVV genoot zondag van een vrije dag en trainde maandag één keer. Legear (adductoren) en Takahiro Sekine (revalidatie) ontbraken nog steeds. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Dierckx scoort bij beloften

De beloften van Waasland-Beveren onder leiding van Jonas Ivens hebben gisteravond de punten gedeeld tegen de buren uit Lokeren: 2-2 werd het.

Op het kunstgrasveld maakte Tuur Dierckx zijn eerste doelpunt na een lange revalidatie. Eric Asomani maakte het tweede Beverse doelpunt. Swolfs, Liessens, Gamboa, Heymans, Dierckx, Jubitana, Vanzo, Keita en Salquist kwamen vanuit de A-kern de beloften versterken. (whb)