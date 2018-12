Trump brengt laatste groet aan oud-president George H.W. Bush

Met een ceremonie in het Amerikaanse Capitool hebben de leden van het Congres afscheid genomen van de overleden oud-president George H.W. Bush. President Trump bracht de kist maandagavond een laatste groet.

Het lichaam van de vrijdag overleden Bush senior werd met Air Force One overgebracht van Texas naar Washington DC en ligt momenteel opgebaard in het Capitool. Burgers kunnen er woensdag afscheid van hem nemen.

Voor het Witte Huis prees vicepresident Mike Pence tijdens een ceremonie in het Capitool de verdiensten van de 41ste president van de VS, die het land van 1989 tot 1993 regeerde. “President Bush begeleidde de instorting van de Sovjetunie, de val van de Berlijnse Muur, en onder zijn leiding won Amerika de Koude Oorlog”, aldus Pence. “Toen George Herbert Walker Bush afscheid nam als president liet hij Amerika en de wereld vreedzamer, welvarender en veiliger achter.”

“Groot patriot”

De fractieleider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, noemde Bush een “held”. “Tijdens de Koude Oorlog en het ineenstorten van de Sovjetunie hield hij ons op koers.” De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, had het over ‘een groot patriot’.

President Trump liet verstek gaan voor de ceremonie. Hij kwam later naar het Capitool samen met zijn echtgenote Melania om een groet te brengen aan de overleden oud-president.

President Trump botste in het verleden geregeld met de Bush-familie. Hij zal woensdag de begrafenis bijwonen. Bush zal in Texas begraven worden naast zijn echtgenote Barbara, die in april van dit jaar overleed.