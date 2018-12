Snelrecht voor 73 verdachten na geweld bij ‘gele hesjes’-protest in Parijs

Drieënzeventig verdachten van het geweld dat afgelopen weekend plaatsvond in het kielzog van de beweging van de zogenaamde ‘gilets jaunes’ in Parijs zijn maandag in snelrecht voor de correctionele rechtbank in Parijs gedaagd. Dat blijkt uit een nieuwe balans van het parket van Parijs.

Op het moment dat het parket communiceerde maandagavond, waren al 163 meerderjarigen ter beschikking gesteld van het parket van Parijs. Vijftig anderen zouden later op de avond volgen.

Van de 163 verdachten die al voorgeleid waren, werden er 73 verwezen naar de rechtbank in snelrecht. Verschillende verdachten zullen op een latere datum berecht worden, anderen werden vrijgelaten of veroordeeld tot zelfs celstraffen. De zittingen gaan dinsdag voort.

Afgelopen weekend zijn in totaal 370 personen in hechtenis genomen. Onder de arrestanten waren 34 minderjarigen, blijkt uit de nieuwe balans van het parket. Van de meerderjarigen zijn er 122 vrijgelaten zonder dat ze vervolgd worden.

Drie maanden cel

Twee ‘gilets jaunes’ die opgepakt werden in het zuiden van Frankrijk, in Puy-en-Velay, waar de prefectuur in brand werd gestoken, zijn maandag dan weer in snelrecht veroordeeld tot drie maanden effectieve gevangenis. Een derde verdachte verschijnt op 7 januari voor de rechter. De twee veroordeelden zijn allebei schuldig bevonden aan geweld met verzwarende omstandigheden, een van hen ook voor poging tot beschadiging. Wat de drie precies hebben gedaan, deelde de prefectuur niet mee.