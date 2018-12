EU-staten bereiken akkoord over betere arbeidsvoorwaarden voor vrachtwagenchauffeurs

De Europese ministers van Transport hebben een akkoord bereikt over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van vrachtwagenchauffeurs in Europa. Voor gelijk werk op een gelijke locatie zal gelijk loon gelden, zegt de Oostenrijkse minister van Transport Norbert Hofer maandagnacht in Brussel. Ook zullen de chauffeurs niet meer in hun cabine mogen overnachten. Transportondernemingen zullen verplicht worden om een overnachting voor hun chauffeurs te betalen.