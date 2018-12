Zoon van minister Jo Vandeurzen wordt schepen in Genk

Genk - Toon Vandeurzen (26), zoon van Vlaams minister Jo Vandeurzen, wordt voor CD&V schepen in Genk. Anniek Nagels wordt eerste schepen in het college van burgemeester Wim Dries, die samen met Jo Vandeurzen en Nawal Farih ook bij de verkiezingen van 2019 zal opkomen. Dat maakt CD&V Genk maandag bekend in een persbericht.

De Genkse CD&V-ploeg met burgemeester Wim Dries (midden vooraan). Foto: Chris Nelis

Afdelingsvoorzitter Luc Vandeweyer en burgemeester Wim Dries stelden de beleidsploeg voor aan de leden van het open bestuur van CD&V Genk. Het voorstel werd met ruime meerderheid goedgekeurd. Anniek Nagels wordt eerste schepen, terwijl ook Kathleen Parthoens, Michaël Dhoore en Ria Grondelaers in de nieuwe legislatuur schepen blijven. Daarnaast mogen nieuwkomers Erhan Yilmaz en de 26-jarige Toon Vandeurzen een schepenambt opnemen. De huidige schepenen Geert Swartenbroekx, Ali Çaglar en Lotte Trippaers zullen daardoor geen deel uitmaken van de nieuwe beleidsploeg.

Jo Vandeurzen. Foto: BELGA

Toon Vandeurzen, zoon van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, met wie hij samen op de Genkse lijst stond, wordt schepen van Economie, Duurzaamheid en Jeugd. In het kader van die verjonging zullen ook Karel Kriekemans en Nawal Farih in de loop van de legislatuur respectievelijk Michaël Dhoore en Ria Grondelaers vervangen. “CD&V kiest al jaren voor verjonging. We zetten steeds jongeren op verkiesbare plaatsen en zijn zeer verheugd dat maar liefst vijf jongeren rechtstreeks verkozen zijn in onze gemeenteraad”, stelt Dries. “We nemen ook jongeren mee in het schepencollege en gaan zo voor een goede mix van ervaring en verjonging.”

Tegen eind december akkoord

Aangezien huidig burgemeester Wim Dries burgemeester blijft, werd zijn voordracht al bij gouverneur Herman Reynders (SP.A) ingediend. “Wim Dries werkt als burgemeester al 9 jaar dag in, dag uit keihard voor onze stad. Het zijn zeker ook in Genk uitdagende tijden om een stad te besturen, maar Wim heeft bewezen dat te kunnen”, zegt Vandeweyer. “Hij is gedreven door passie, engagement en ervaring. We zijn dan ook blij dat hij als burgemeester ook de komende zes jaren voluit voor Genk wil gaan.”

De gesprekken met coalitiepartner PROgenk lopen intussen verder. Tegen eind december verwachten de partijen het nieuwe bestuursakkoord rond te hebben. Verder heeft het open bestuur van CD&V Genk drie kandidaten voorgedragen voor de verkiezingen van 26 mei 2019. “Jo Vandeurzen maakte eerder al bekend op te komen in een ondersteunende rol. Ook burgemeester Wim Dries is dankbaar voor de steun die hij kreeg tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en is bereid een ondersteunende rol op te nemen”, klinkt het. “Daarnaast draagt CD&V Genk Nawal Farih voor. Zij is een jonge talentvolle dame. We hopen van harte dat CD&V Limburg wil overwegen haar een belangrijke plaats te geven bij de komende verkiezingen.”

LEES OOK. Jo Vandeurzen (CD&V) stapt uit de politiek: “Ik heb geen plan, ook geen jobaanbod. Ik laat alles open” (+)