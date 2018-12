Krijgt identiteitskaart blauwe kleur met Europese vlag?

In het Europees Parlement heeft de commissie Binnenlandse Zaken maandagavond gemeenschappelijke veiligheidsnormen voor identiteitsdocumenten goedgekeurd. Opvallend: als het van de commissie afhangt, krijgen alle identiteitskaarten een blauwe kleur en zullen ze een Europese vlag bevatten.

“Naast hun nationale identiteit beschikken de burgers ook over een ‘Europees burgerschap’ dat hen bescherming en rechten biedt. Daarom heb ik in mijn rapport voorgesteld om alle identiteitskaarten blauw te maken en de Europese vlag op de kaarten te zetten”, zo verklaarde het Belgische Europarlementslid Gérard Deprez (MR), die in het parlement bevoegd is voor het dossier.

De veiligheidsnormen moeten vooral een dam opwerpen tegen het toenemende probleem van identiteitsfraude. Er is een wildgroei van identiteitskaarten en verblijfsvergunningen in de EU en de veiligheidskenmerken ervan variëren sterk van land tot land. Daardoor stijgt het risico op vervalsingen, en identiteitsfraude. Het fenomeen treft volgens een Europese impactstudie honderdduizenden Europeanen. Het kost hen gemiddeld 250 euro.

Het rapport van Deprez stelt dat de kaarten een chip met een pasfoto moeten bevatten. Daarnaast kunnen de lidstaten ervoor kiezen om ook twee vingerafdrukken op te nemen in de chip. Binnen acht jaar zouden alle kaarten aan de Europese normen moeten beantwoorden. De minst veilige kaarten, die niet door machines gelezen kunnen worden, zouden al binnen vijf jaar moeten verdwijnen.

Als ook het voltallige parlement het licht op groen zet, kan Deprez over de ontwerpverordening onderhandelingen aanknopen met de lidstaten. Zesentwintig van de achtentwintig lidstaten geven identiteitskaarten uit. In vijftien lidstaten is het bezit ervan verplicht.