Ook Europese ministers van Financiën tikken Italië nu op de vingers over begroting

De Italiaanse begrotingsplannen zijn volgens de Europese ministers van Financiën een inbreuk tegen de Europese begrotingsregels. “We delen de inschatting van de Europese Commissie en bevelen aan dat Italië de nodige maatregelen neemt om het Europese Stabiliteits- en Groeipact te respecteren”, klinkt het in een gemeenschappelijke mededeling van de euroministers dinsdagochtend.

De lidstaten moeten in de huidige fase van economisch herstel een buffer opbouwen voor slechte tijden, zeggen de financiënministers. De langzame schuldafbouw van enkele landen met een grote overheidsschuld is voor hen een reden tot bezorgdheid.

Italië torst een schuldenberg van 2,3 biljoen euro. Dat komt overeen met meer dan 130 procent van het bbp. Volgens het Verdrag van Maastricht uit 1992 mag dat slechts 60 procent zijn. De financiënministers dragen Italië op om meer te doen om orde op zaken te stellen.

Begroting voor eerst in geschiedenis afgekeurd

De Europese Commissie heeft in oktober de begrotingsplannen van de regering in Rome, een coalitie van populisten en rechtspopulisten, afgekeurd. Dat is nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de gemeenschappelijke munt. De Italianen willen volgend jaar meer uitgeven dan Europa toelaat om zo een basisinkomen en een verlaging van de pensioenleeftijd te financieren. Op de financiële markten is daar intussen zenuwachtigheid over ontstaan.

De Europese Commissie overweegt op dit moment om een officiële strafprocedure tegen Italië in te leiden omdat de regering vasthoudt aan de afgekeurde begroting. Dat kan uiteindelijk tot een miljardenboete leiden. De Italiaanse regering van populisten blijft voorlopig wel in contact staan met de Europese Commissie om dat af te wenden. Onlangs werd gesignaleerd dat er goede hoop is op een oplossing.