Zussen van Ronaldo reageren giftig op Gouden Bal van Modric: “Rotte wereld, met maffia en vuil geld”

Geen zesde Gouden Bal voor Cristiano Ronaldo: de Portugees werd deze keer “slechts” tweede, achter zijn voormalige ploegmaat Luka Modric. De titelverdediger blonk in Parijs uit met zijn afwezigheid en ook op sociale media bleef het oorverdovend stil: geen felicitaties dus voor zijn opvolger. Zijn twee zussen reageerden wél op Instagram en waren het duidelijk niet eens met de uitslag.

Luka Modric bleef met 753 punten Cristiano Ronaldo ruim voor: de winnaar van vorig jaar bleef steken op 476 punten, net voor Antoine Griezmann met 414 punten. Lionel Messi, die net als Ronaldo al vijf keer op de erelijst staat, strandde met 280 punten op de vijfde plaats. Ook de Argentijn was niet naar Frankrijk afgezakt en verkoos wat quality time met zijn kinderen. (zie lager)

Modric reageerde op zijn prijs met het nodige ontzag voor zijn voorgangers: “Het is ongelooflijk dat ik twee enorme voetbalgrootheden als Messi en Ronaldo opvolg. En dan heb ik het nog niet over al die andere legendes op de erelijst. Het doet me enorm veel deugd dat mijn naam daar nu tussen staat.”

Maar dat eerbetoon was voor de zussen van Ronaldo niet voldoende als erkenning. Zij vonden dat hun broer onrecht was aangedaan en haalden ongemeen hard uit op sociale media.

“Helaas is dit de wereld waarin we leven: rot, met maffia en dat verdomde geld”, klinkt het verrassend bij Elma Aveiro, de zus dus van één van de rijkste voetballers ter wereld. “Maar gerechtigheid zal er komen want de kracht van God is groter dan dit rotte geheel. God faalt niet.”

In mei was Elma nochtans wel nog goede vriendjes met Modric...

Maar ook haar zus was niet blij. Ook zij zette een foto van Ronaldo met zijn Gouden Bal op Instagram: “De best voetballer ter wereld….voor zij die voetbal begrijpen natuurlijk”, is ook Katia Aveiro duidelijk.

Messi en Neymar hebben andere zaken aan hun hoofd

Lionel Messi was niet aanwezig op het gala: hij verkoos quality time met zijn kinderen Thiago (5) en Mateo (2).

Foto: instagram

Maar ook Neymar blonk uit in aanwezigheid, hoewel hij toch in Parijs voetbalt. De Braziliaan verkoos echter een spelletje Call of Duty...

Foto: instagram