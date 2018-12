Wie is Ada Hegerberg, de eerste en nu al beruchte winnares van de Gouden Bal met 284 goals op haar 23ste?

Maandag vond in Parijs het gala van de Gouden Bal plaats. Luka Modric onttroonde Cristiano Ronaldo en werd de eerste Kroaat die de prestigieuze prijs in ontvangst mocht nemen. Er werd ook voor het eerst een Ballon d’Or féminin uitgedeeld en die eer kwam Ada Hegerberg toe. Maar wie is die Noorse van Lyon eigenlijk?