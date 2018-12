Winstreeks van Nikkei afgebroken

Op de beurs van Tokio is de sterindex Nikkei dinsdag met een fors verlies geëindigd. Het was de eerste rode dag na een winstreeks van zeven dagen. De Nikkei sloot de dag af met een verlies van 2,39 procent, of meer dan 500 punten, op 22.036,05 punten.

Aan de basis van het verlies lag een reeks bezorgdheden, gaande van de “gele hesjes” in Europa tot onzekerheid over het Amerikaanse monetaire beleid.

Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten deden een stap terug. De beurs in Shanghai daalde 0,2 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 0,6 procent. De Kospi in Seoel verloor 1,1 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 1 procent in de min, na het besluit van de Australische centrale bank om de rente onveranderd te laten.