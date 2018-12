Halen de ‘gele hesjes’ hun slag thuis? Franse premier zal belasting op brandstof tijdelijk bevriezen

De Franse premier, Edouard Philippe, gaat dinsdag een moratorium aankondigen op de belastingen op brandstof. Concreet zullen de belastingen tijdelijk bevroren worden en dus niet meer stijgen. Dat melden regeringsbronnen aan AFP.

Na ruim drie weken protest lijken de Franse ‘gele hesjes’ hun slag thuis te halen. Verschillende regeringsbronnen melden nu aan persagentschap AFP dat de premier de stijging van de belastingen op de brandstof tijdelijk gaat bevriezen.

De Franse premier Edouard Philippe. Foto: REUTERS

“Bedreigingen uit eigen groep”

Aanvankelijk stond vandaag een ontmoeting tussen de premier en de vertegenwoordigers van de gele hesjes op het programma. Die werd echter afgeblazen door de vertegenwoordigers. Zij haalden ‘veiligheidsredenen’ aan, er zouden namelijk te veel bedreigingen uitgaan van andere ‘gele hesjes’ aan het adres van zij die met de premier zouden gaan praten.

De zelfverklaarde ‘vertegenwoordigers’ en woordvoerders van de ‘gele hesjes’ worden overigens niet door alle manifestanten erkend. Ook behelst hun eisenpakket intussen al veel meer dan louter de hoge brandstofprijzen.

Philippe had maandag al overleg met onder meer de vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen en praat dinsdag voort. Maandagavond was er op het Elysée rond president Emmanuel Macron ook een ministerraad.

Bedoeling is de knoop van het steeds gewelddadiger wordende protest van de gele hesjes te proberen ontwarren.

Zware rellen

Afgelopen weekend kwam het tot zware rellen en vernielingen in de Parijs. Volgens de burgemeester van Parijs is er “3 à 4 miljoen euro” schade na het zwaar uit de hand gelopen protest. Dat is nog maar een gedeeltelijke schatting, want daar is de schade aan winkels en de Arc de Triomphe nog niet bijgerekend.

In Parijs zijn in totaal meer dan 400 mensen opgepakt, en 378 werden aangehouden. Maandagochtend werd de aanhouding van 111 mensen verlengd. Zo’n 139 mensen zullen voor de rechter verschijnen. Ook in de rest van Frankrijk was het onrustig. Zo viel er zaterdag in Marseille een dode. Daar werd een Algerijnse vrouw in het gezicht geraakt door een traangasgranaat. Ze overleed later aan haar verwondingen.