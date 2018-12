Deze zes experts moeten de regeringsneuzen weer dezelfde richting op krijgen over het migratiepact

De onenigheid over het VN-migratiepact dreigt de doodsteek te worden voor deze regering. In een nieuwe poging de neuzen dezelfde richting op te krijgen, zullen dinsdag zes experts hun licht laten schijnen op de splijtzwam.

De regering is er nog. Voor nu. Maar dinsdag gaat de politieke soap rond het migratiepact gewoon door. N-VA heeft nogmaals herhaald dat de partij niet wil dat premier Michel het Global Compact on Migration, zoals het pact officieel heet, volgende week in Marrakech tekent. “Naar Marrakech gaan, kan niet met een regering waar N-VA deel van uitmaakt”, aldus N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover in ‘De Ochtend’.

Om 15.00 uur komt het kernkabinet opnieuw bijeen om te overleggen over het migratiepact. Michel gaat zal in gesprek gaan met de fractieleiders van de meerderheidspartijen en met de ministers-presidenten. Maar aanvankelijk zijn alle ogen gericht op de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Om 09.30 uur zal Jean-Luc Bodson, de speciaal gezant voor Asiel en Migratie die de onderhandelingen coördineerde voor België, als eerste aan het woord komen. Vervolgens geven zes experts hun interpretatie geven op het pact. Het is de vraag of de inzichten van de deskundigen de regeringspartijen dichter bij elkaar krijgen. Hoe dan ook, deze zes zullen het proberen.

Fernand Keuleneer

De Brusselse advocaat Fernand Keuleneer is voorgedragen door de N-VA. Hij geldt als een rechtse, conservatief-katholieke opiniemaker. Keuleneer werd vooral bekend als advocaat van Godfried Danneels tijdens ‘Operatie Kelk’.

Keuleneer liet zich de afgelopen dagen al kritisch uit over het migratiepact. Zo benadrukte hij eind november in ‘Terzake’ het bindend karakter van het pact. “Er staat gejuridiseerde ideologie in”, zei hij daarover.

Volgens de advocaat dient het pact om de staten zoveel mogelijk uit te schakelen.

Anne Lagerwall

De volgende spreker is Anne Lagerwall, professor aan de rechtenfaculteit van de Université Libre de Bruxelles (ULB). Lagerwall is betrokken bij het Centre de droit international. Ze werd voorgedragen door oppositiepartijen PS en CDH.

Pierre d’Argent

Professor Pierre d’Argent doceert Internationaal Recht aan de UCL. Hij is gespecialiseerd in het adviseren en vertegenwoordigen van staten voor internationale rechtbanken en tribunalen.

d’Argent is één van de zes deskundigen op verzoek van de MR.

Ellen Desmet

Oppositiepartijen SP.A en Groen hebben Ellen Desmet voorgedragen als deskundige. Zij is professor migratierecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Desmet heeft verdere ervaring op het gebied van migratie opgebouwd als lid van Human Rights Centre en het Centre for the Social Study of Migration and Refugees.

De professor heeft zich vorige maand in ‘Terzake’ uitgelaten over het migratiepact. In het programma vertelde ze dat het pact voornamelijk voortbouwt op internationale mensenrechtenverdragen waar België zich nu al aan verbindt.

Jan Wouters

Jan Wouters werd voorgedragen door CD&V. Hij is gewoon hoogleraar Internationaal Recht en Internationale Organisatie. Hij stelde zich vorige week kritisch op over een mogelijke oplossing die door de regeringspartijen werd geopperd, de interpretatieve nota. Het toevoegen van de nota aan het pact zal voor een Belgische rechter geen verschil maken, stelde Wouters.

Wouters benadrukte eerder dat het pact niet zozeer gaat over vluchtelingen, maar over alle andere vormen van migratie. “Er wordt gezegd: migratie is een internationaal probleem dat een land individueel niet aankan en waarvoor we internationaal moeten samenwerken”, zei hij in ‘Terzake’

Marc Bossuyt

De laatste deskundige is Marc Bossuyt, de oud-voorzitter van het Grondwettelijk Hof en gewezen professor Internationaal Recht. In tegenstelling tot Jan Wouters, ziet Bossuyt het toevoegen van een interpretatieve nota wél zitten. Te meer als heel wat andere landen hetzelfde doen.

“Landen van ontvangst, zoals de onze, moeten laten weten welke passages we onvoldoende vinden. Het zou niet verantwoord zijn dit compact te laten aannemen zonder dat te doen. Zo’n verklaring stellen we best samen met zo veel mogelijk andere Europese landen op”, zei hij vorige week in De Standaard.