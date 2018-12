Radja Nainggolan (met strakke outfit) alweer in Team van het Jaar, ploegmaat Icardi is Speler van het Jaar in Serie A

Radja Nainggolan is maandagavond op het Gala van de Italiaanse spelersvakbond (AIC) verkozen in het Team van het Jaar van de Serie A. De voormalige Rode Duivel zag de prijs voor Speler van het Jaar gaan naar zijn Argentijnse ploegmakker bij Inter, Mauro Icardi. Dries Mertens, die ook genomineerd was voor het Team van het Jaar, viel naast de beste elf.

De 25-jarige Icardi beëindigde het seizoen 2017-2018 als topschutter in de Serie A - samen met Ciro Immobile (Lazio) - met 29 treffers. Het is voor het eerst sinds 2011 dat de hoofdprijs van de avond niet naar een speler van Juventus gaat. Icardi won ook de trofee voor het mooiste doelpunt van het jaar, in maart op bezoek bij zijn ex-club Sampdoria Genua waar hij die middag vier maal trefzeker was. Ook Mertens was genomineerd voor het Doelpunt van het Jaar, maar beet opnieuw in het zand.

Het team van het jaar: Alisson (Roma/Liverpool), Cancelo (Inter/Juve), Chiellini (Juve), Koulibaly (Napoli), Alex Sandro (Juve), Nainggolan (Roma/Inter), Pjanic (Juve), Milinkovic-Savic (Lazio), Dybala (Juve), Icardi (Inter), Immobile (Lazio).

Juventus, dat de voorbije zeven seizoenen kampioen werd in Italië, werd geëerd als beste ploeg van het jaar. Coach Massimiliano Allegri werd voor de vierde keer in zijn carrière Trainer van het Jaar. Bij de vrouwen ging de hoofdprijs naar Alia Guagni, een verdedigster van Fiorentina. Gianluca Rocchi werd bekroond tot Beste Scheidsrechter.

Legendes Francesco Totti en Andrea Pirlo, beiden wereldkampioen met Italië in 2006, zeiden het voetbal het afgelopen jaar vaarwel en kregen daarvoor een Life Time Achievement Award.

Foto: AFP

Foto: AFP