Aandeel van Bpost tuimelt 20 procent naar beneden: een diepterecord

Het aandeel Bpost verliest dinsdagochtend zowat 20 procent na “trading update” van maandag. Rond 9.30 uur noteert het rond 9 euro, een laagterecord. De prognoses die Bpost voorop stelt zijn volgens analisten niet realistisch, ook plaatsen ze grote vraagtekens bij het royale dividend. Voor het eerst sinds de beursnotering in 2013 daalde het aandeel onder 9 euro.

Na een nieuwe winstwaarschuwing zijn beleggers Bpost-aandelen massaal aan het dumpen. Kort na de opening van de beurs zakte het aandeel zo’n 20 procent, het handelsvolume lag vier keer hoger dan normaal. Ze doen dit na de zoveelste winstwaarschuwing die Bpost gisteren na de sluiting van beurs uitstuurde. Eerder kondigde Bpost al aan dat de forse investeringen in personeel zullen wegen op de winst, maar nieuwe rapporten van analisten hebben het aandeel diep in het rood geduwd. Het aandeel zakte ruim 20 procent, een diepterecord.

Zo zien de analisten van KBC Securities de toekomst bijzonder somber in. “Ook al noteert Bpost nu fors goedkoper, toch denken wij dat het steeds moeilijker wordt om de betrouwbaarheid in te schatten van de prognoses die het bedrijf geeft. We zien ook weinig wat het aandeel op korte tot middellange termijn kan ondersteunen”, aldus analist Ruben Devos van KBC Securities aan De Tijd.

De analist heeft ook grote vraagtekens bij het dividendenrendement van het Bpost-aandeel. Volgens hem is dat rendement, 14 procent bruto, op lange termijn niet houdbaar. “De huidige winstprognoses voor 2019 en 2020 rechtvaardigen niet langer een dividend van 1,31 euro per jaar”, klinkt het nog. “Zowel de nettowinst als de cashflow zouden jarenlang tekortschieten om een jaarlijkse uitkering van 262 miljoen euro te kunnen dragen en volgens ons is het niet duurzaam om uit de reserves van 173 miljoen euro te putten.”

Het is niet de eerste keer dat het postaandeel een pak slaag krijgt. In februari van dit jaar piekte het op ruim 28 euro, maar in maart verloor het na de publicatie van de jaarcijfers een derde van zijn waarde. Een maand geleden was er een nieuwe klap, na de publicatie van teleurstellende cijfers. Twee weken geleden sloot het aandeel voor het eerst een beursdag af onder 10 euro. Sinds het begin van het jaar verloor het Bpost-aandeel maar liefst 64 procent aan waarde.