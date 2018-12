Brussel betaalt ICT’ers best

Wat in ons land eigenlijk voor alle profielen geldt, telt ook in ICT: Brussel betaalt het best. Maar ook andere regio’s als Waals-Brabant of West-Vlaanderen laten zich niet onbetuigd. “Zij komen sterk opzetten, wat de lonen in en rond de grootsteden nog omhoog drijft”, zo klinkt het.

Goede ICT’ers liggen goed in de markt. Uit onderzoek van rekruteringsbedrijf Robert Half blijkt dat maar liefst zes op de tien Belgische IT-verantwoordelijken het moeilijker vinden dan vijf jaar geleden om gekwalificeerde IT professionals aan te werven. Wim Van der Linden, communications manager in de BeNeLux en Frankrijk, ziet dit nog maar als een begin. “Volgens sectorfederatie Agoria zal de vraag naar werkenden het aanbod overtreffen, en dit al vanaf 2021. Die kloof zal enkel maar blijven groeien, tot minstens 2030”, stelt hij.

Rekruteren in IT en telecom is dus een uitdaging. Vaak worden deze twee overigens in één adem genoemd, of heeft men het over ICT: informatie- en communicatietechnologie. Maar volgens Van der Linden zijn er wel fundamentele verschillen. “Terwijl telecom een specifieke sector is, lijkt IT eerder een competentie. Al kan je deze laatste ook een domein binnen een bedrijf kunnen noemen.”

Nieuwe rollen

Duidelijk is dat zowel IT en telecom groeien. “De opmars van nieuwe technologieën stimuleert de groei van beide”, oppert Van der Linden, en hij wijst op enkele technologische trends als mobiel internet, cloud-technologie, Internet of Things en kunstmatige intelligentie.

Al deze nieuwe technologieën zorgen ook voor een verschuiving in het type vaardigheden dat nodig is. “Denk maar aan analytische profielen zoals data analisten en -wetenschappers. Of denk aan experts in cybersecurity en blockchain”, klinkt het. “Bepaalde processen zullen geautomatiseerd worden, maar de automatisering zorgt er anderzijds voor dat er heel wat nieuwe rollen ontstaan. Hoe schaarser de markt voor een bepaald type profiel en hoe complexer de rol, hoe beter bedrijven zullen willen betalen voor die profielen.”

Leve de hoofdstad

Waarmee we bij de lonen zijn aanbeland. Eerder gaf ook al de loonwijzer van Jobat aan dat de lonen in het Brusselse gemiddeld 10 procent hoger liggen dan het landelijke gemiddelde. Dat is bij ICT-profielen niet anders. “Wie in de hoofdstad werkt, verdient meer. Ook bedrijven rond de hoofdstad zijn doorgaans goede broodheren”, stelt Van der Linden. “In deze regio vind je namelijk een diverse waaier aan bedrijfsstructuren: van kmo’s tot multinationals, actief in alle denkbare sectoren - van pharma tot fin(tech). Bovendien zijn er met de KU Leuven en de VU Brussel enkele prestigieuze universiteiten in de buurt.”

Dat zorgt, zeker in deze regio, voor een serieuze uitdaging op vlak van rekrutering, waarbij bedrijven volgens hem van bij het begin een competitief loonvoorstel moeten doen ten opzichte van mogelijke concurrenten.

