Kersthaters aan het werk: “173 euro boete voor vroege kerstversieringen”

In zeker twee plaatsen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn de afgelopen dagen brieven bezorgd die bewoners waarschuwen dat ze een boete riskeren als ze kerstversiering ophangen voor 6 december. Beide gemeenten waarschuwen dat het gaat om een nepbrief. Wie er achter de brief zit, is nog niet duidelijk.

In de brieven staat geschreven dat in de Algemene Plaatselijke Verordening is vastgelegd dat kerstversiering voor 6 december niet zichtbaar mag zijn vanaf de openbare weg. Er worden controles aangekondigd en overtreders riskeren een boete: in Tilburg 132 euro en in de gemeente Halderberge zelfs 173 euro.

De brief in Halderberge is ondertekend door de niet-bestaande wethouder C.G.M. Noorderling. “Ontvangt u deze brief. Snel verscheuren dan! Hij is niet van ons afkomstig”, waarschuwt de gemeente.

De gemeente Tilburg laat weten dat iedereen zijn huis mag versieren voor welke feestdag dan ook.