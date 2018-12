De wereld begrijpt er niets van en zoekt naar uitleg achter vijfde plaats Lionel Messi bij Ballon d'Or

Luka Modric won maandag de Gouden Bal, de meest prestigieuze individuele prijs in het voetbal. De Kroaat van Real Madrid won voor Cristiano Ronaldo en Antoine Griezmann. En Lionel Messi? Die werd pas vijfde, zijn laagste positie sinds zijn eerste deelname aan de stemming in 2006.

De amper 19-jarige Argentijn van Barcelona werd toen pas 20ste, maar sindsdien haalde Messi altijd de top drie van de Gouden Bal. Vijf keer won hij de trofee, waarvan vier keer op een rij. Maar dit jaar kwam er dus een einde aan die indrukwekkende reeks. Een internationale jury van voetbaljournalisten gaf Messi 280 punten, liefst 473 punten minder dan Modric. Goed voor een vijfde plaats.

Niemand begreep waarom de Argentijn zo laag gerangschikt werd. Messi zit dit jaar aan 41 doelpunten in alle competities voor Barça, niemand doet beter. Hij won de titel, Spaanse beker en Spaanse supercup. Alweer een succesrijk jaar voor Messi, maar mogelijk speelde zijn minder WK een rol. Argentinië zwoegde zich toen door de groepsfase om in de achtste finales met 4-3 te worden uitgeschakeld door Frankrijk. Messi eindigde het WK met één goal en twee assists.

Messi zelf trok zich overigens weinig aan van de heisa. Hij zat thuis bij zijn kinderen:

De beste reacties op Twitter:

Messi 5th best player in the world. Probably because Messi is on another planet. GOAT — Ryan Matthews (@Ryan_Matt98) 3 december 2018

?? Involved in more goals in 2018 than any other player in Europe's top 5 leagues (41)



?? Became the 2nd ever player to score 100 #UCL goals



?? Became the player with most hat-tricks in European Cup/#UCL history



?? Lionel Messi finishes 5th in the #BallondOr pic.twitter.com/1enyOhqYAU — Matchora (@thematchora_) 4 december 2018

Lionel Messi in 2018:



?? Games: 70

? Goals: 60

?? Assists: 24



?? Trophies: 3

?? European Golden Boot



Ranked 5th in Ballon D'Or awards... ?? pic.twitter.com/EsouxmEelx — The Futbol Page (@TheFutbolPage) 4 december 2018

Messi in 2017/18



-La Liga

-Copa del Rey

-Supercup

-Onze D'or

-Most goals

-Most assists

-Most key passes

-Most chances created

-Most dribbles

-Most MOTMs in Europes TOP 5 leagues

-Most freekicks

-5th Golden Shoe



And he was voted as the 5th best player in the world. Joke. pic.twitter.com/wtUGwBY5ze — 360Sources (@360Sources) 4 december 2018

• Cristiano Ronaldo - 55 games, 54 goals and 11 assists.

• Lionel Messi - 54 games, 46 goals and 18 assists.

• Luka Modric - 59 games, 5 goals and 11 assists.



Guess who wins #BallonDor2018. What a fucking joke. pic.twitter.com/hBtqo4wVpg — Odhis (@Odhis_) 4 december 2018

60 goals, 24 assists, winning 3 trophies and winning the Golden Boot all isn’t enough to win the Ballon d’Or. Not even in the top 3.



Messi a victim of his own success.#BallonDor pic.twitter.com/SQegMJlBTW — Burair Zaidi (@Burair_Zaidi123) 4 december 2018

Did you know a Kenyan journalist ranked Kane before Neymar,Messi #BallonDor pic.twitter.com/NBLnNAVie9 — Tom Kyengo (@TomKyengo) 4 december 2018