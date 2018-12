Ziekenwagen van de Brusselse brandweer die uitrukte voor stomdronken vrouw beschoten

Brussel - In het centrum van Brussel is afgelopen nacht een ziekenwagen van de Brusselse brandweer beschoten. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse brandweer.

De ziekenwagen was uitgerukt naar de Ophemstraat om een dame te helpen die onder invloed van drank was, maar werd ter plekke bekogeld door een groepje jongeren. Eén van de ruiten van de bestuurderscabine sneuvelde daarbij, maar niemand raakte gewond. Welk soort projectiel daarbij precies gebruikt werd, is nog niet duidelijk, maar volgens La Dernière Heure werd de ambulance beschoten. De ambulanciers spreken van een grote knal, maar in de ambulance werd geen projectiel aangetroffen, wat de brandweer doet vermoeden dat de ambulance beschoten werd.