Gil van Marouane Fellaini zet mysterie in gang: "Wie heeft Neymar vermoord?" (het antwoord is... onverwacht)

De populaire Amerikaanse sportwebsite Bleacher Report begon dit jaar met een cartoonreeks rond de Champions League: "The Champions". In navolging van onder andere "Game of Zones" over de NBA. In episode acht ontstaat een mysterie: wie heeft Neymar vermoord? Onder andere Sergio Ramos, Edinson Cavani én Zlatan Ibrahimovic krijgen de zwarte piet toegeschoven, maar uiteindelijk krijgt de zoektocht een (on)verwachte climax. Met bijrollen voor Marouane Fellaini, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany en Romelu Lukaku.

Who killed Neymar?



??The Champions: Episode 8 ?? pic.twitter.com/kBHngRVbuh — B/R Football (@brfootball) 3 december 2018

