Nieuwe leider van Siciliaanse maffia gearresteerd

Tijdens een grootscheepse operatie op het eiland Sicilië heeft de Italiaanse politie de nieuwe leider van de Siciliaanse maffia, Settimino Mineo, en talloze andere verdachten gearresteerd.

De tachtigjarige juwelier Mineo en minstens 45 andere lieden werden gearresteerd net voor zijn “installatie” op een speciale vergadering van de Cosa Nostra. Mineo, alias “Tonton Settimo”, was in mei aangewezen als de opvolger van Salvatore “Toto” Riina die vorig jaar in de gevangenis is overleden.

De arrestanten zijn beschuldigd van onder meer maffiabendevorming, afpersing, wapendracht, gewapende overvallen en brandstichting.

De arrestaties zijn het orgelpunt van vier onderscheiden strafrechtelijke onderzoeken. “Een van de zwaarste klappen die de staat de maffia heeft toegediend”, verheugde vicepremier Luigi Di Maio zich.