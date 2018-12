Amerikanen die Tesla willen aanschaffen hebben pech: Trump wil subsidies voor elektrische auto’s afschaffen

De Amerikaanse regering wil een einde maken aan de subsidies voor de aankoop van een elektrische wagen. Dat heeft de economisch adviseur van president Donald Trump, Larry Kudlow, gezegd. Ook andere stimuli die tijdens het bewind van Trumps voorganger Barack Obama door het congres werden goedgekeurd, zoals voor hernieuwbare energie, zouden op de schop gaan.

“We zullen deze subsidie (voor elektrische auto’s, red.) en andere subsidies van de regering-Obama stopzetten”, zo zei Kudlow. Dat zou “in de nabije toekomst” gebeuren, mogelijk 2020 of 2021.

Hoe Trump de belastingkorting van 7.500 dollar bij de aankoop van een elektrische wagen wil afschaffen, is nog niet duidelijk. Volgens experts zal dit moeilijk lukken zonder toestemming van het congres.

Trump had vorige week al met de afschaffing gedreigd, nadat autobouwer General Motors had aangekondigd duizenden banen te willen schrappen in de Verenigde Staten.

De huidige Amerikaanse president is een notoir verdediger van fossiele brandstoffen, zoals steenkool en olie.