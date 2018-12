"Ik sluit een terugkeer naar Racing Genk niet uit." Dat vertelde Antwerp-doelman Sinan Bolat in TVL Sportcafé. De Zonhovenaar is op de Bosuil aan één van zijn beste seizoenen ooit bezig. Het afgelopen weekend moest Antwerp wel nog de duimen leggen tegen STVV. Bolat eiste een hoofdrol op door een slag in het gezicht van Alexis De Sart. "Een actie die ik niet had moeten doen", beseft de Limburger.